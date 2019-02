Zweedse krijgt boete na protest tegen uitwijzing van Afghaanse man in vliegtuig ttr

18 februari 2019

15u22

Bron: belga 1 Een Zweedse rechtbank heeft vandaag een boete opgelegd aan de activiste die door protest een vliegtuig ophield. De Zweedse activiste protesteerde deze zomer tegen de uitwijzing van een Afghaanse man. Beelden van haar protest gingen viraal.

De 21-jarige Elin Ersson krijgt een boete van 3.000 kronen (324 euro) wegens overtreding van de luchtverkeerswetgeving. Dat heeft de rechtbank van Göteborg vandaag geoordeeld. De vrouw weigerde op 23 juli te gaan zitten op een vlucht richting Istanbul, waardoor die niet kon vertrekken. Zo protesteerde ze tegen de uitwijzing van een Afghaanse man die met dezelfde vlucht werd gedeporteerd. De livestream van haar protest vanuit het vliegtuig ging viraal.

De vlucht kon pas na twee uur weer vertrekken toen de activiste en de Afghaanse man het vliegtuig hadden verlaten.

Gevolgen

De rechter was van oordeel dat Ersson zich bewust was van de strafrechtelijke gevolgen van het negeren van het bevel van de piloot om plaats te nemen. De openbare aanklager eiste dan ook een gevangenisstraf van twee weken, maar de rechter besliste haar een boete op te leggen.

De advocaat van Ersson, Tomas Fridh, zei in beroep te gaan tegen de uitspraak. Hij verklaart dat zijn cliënt handelde uit morele overwegingen en dat Afghanistan niet veilig is voor gerepatrieerden. De 52-jarige Afghaanse man werd later toch naar Afghanistan uitgewezen.

Ersson is lid van een activistische groep uit Göteborg die regelmatig protesten organiseert tegen deportaties naar Afghanistan.