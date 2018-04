Zweedse koning roept ruziënde jury Nobelprijs Literatuur ter verantwoording na schandaal KVDS

11 april 2018

14u19

Bron: Belga 0 Koning Karel XVI Gustaaf heeft de leden van de Zweedse Academie opgeroepen om hun verantwoordelijkheid op te nemen. "De vijandigheid die binnen de eerbiedwaardige culturele instelling is ontstaan, is ten diepste te betreuren en kan haar belangrijke taken serieuze schade berokkenen", verklaarde de beschermheer van de jury van de Nobelprijs voor Literatuur.

Verscheidene leden hebben elkaar de afgelopen tijd in gastcolumns in de Zweedse kranten publiekelijk beledigd. Aanleiding is een schandaal rond grensoverschrijdend gedrag en corruptie, waarna 3 van de 18 leden - die voor het leven worden benoemd - beslisten niet meer aan de zittingen deel te nemen.

Ontslag

De Zweedse Academie kiest al meer dan een eeuw jaarlijks de laureaat van de Nobelprijs voor Literatuur. Ontslag nemen uit de jury kan niet volgens de statuten van 1786. Koning Karel Gustaaf overweegt nu die regel te veranderen. "Met de huidige ontwikkeling voor ogen zal ik rekening moeten houden met een wijziging van de statuten, onder meer wat betreft het ontslagrecht", kondigde hij aan.

Voor de Academie is het belangrijk de zetels van inactieve leden opnieuw in te vullen, anders loopt ze het gevaar om het quorum voor de benoeming van nieuwe leden niet meer te halen.