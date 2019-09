Zweedse kleuter brengt droogweg granaat mee naar school AW

11 september 2019

12u12

Bron: Belga 2 Een Zweedse kleuter heeft heel wat paniek veroorzaakt toen hij op school aankwam met een granaat. Dat is vernomen van lokale autoriteiten.

De feiten vonden gisteren plaats in Kristianstad, in het zuiden van het land. De jongen kwam op school aan met een granaat die hij gevonden had op een militair terrein. Een van de onderwijzers merkte het tuig op en verwittigde de politie. Ter plaatse realiseerden de autoriteiten zich dat het wel degelijk om een "gevaarlijke" granaat ging. De jongen had het object deze zomer gevonden op een militair schietterrein in Rinkaby, ongeveer tien kilometer van Kristianstad.

"We weten niet wat de omvang van de schade had kunnen zijn" in geval van een explosie, vertelde een woordvoerder van de politie. Het tuig werd onschadelijk gemaakt door de ontmijningsdienst.

Meer over Kristianstad

Rinkaby