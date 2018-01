Zweedse Kerk maakt van God een seksloos wezen TK

13u07

Bron: Metro.co.uk 44 EPA De Zweedse aartsbisschop Anders Wejryd (centrum) met twee homoseksuele vrouwelijke priesters. De Zweedse Kerk is op het moderniseringspad. De religieuze instelling, die deel uitmaakt van de Anglicaanse Gemeenschap, is zich ervan bewust dat er heel wat ontwikkelingen zijn op het vlak van genderidentiteit - en de kerk wil mee zijn met zijn tijd. Daarom zal God in de toekomst niet meer als mannelijk aangeduid worden, maar eerder als een seksloos wezen.

Verwijzingen als 'Hij' en 'de Heer' zullen in de toekomst vervangen worden door het meer neutrale 'God', klinkt het bij de kerk. Ook uitspraken als 'in de naam van de Vader, de zoon en de Heilige Geest' worden voortaan afgeraden. 'In de naam van God en de Heilige Drievuldigheid' wordt de nieuwe norm. Zo wil de instelling duidelijk maken dat God niet per se mannelijk hoeft te zijn.

"We zijn ons bewust van het gendervraagstuk", verduidelijkt kapelaan Lena Sjostrand van de Lund Kathedraal. "Deze kwestie wordt steeds belangrijker en heeft zijn impact op theologie en pastorale reflectie. Ik denk niet dat God een grote moeder of vader in de hemel is, dat houdt geen steek. God is veel groter dan dat."

De genderneutraliteit is een van de veranderingen die doorgevoerd worden tijdens het moderniseren van het handboek voor kerkdiensten, ook al is dat boek 'maar' 31 jaar oud. De aanpassingen zijn echter niet verplicht: wie diensten leidt, kan zelf kiezen of ze de nieuwe richtlijnen volgen of niet. Niet iedereen is overigens fan van de seksloze God. "Dit ondermijnt de doctrine van de andere christelijke kerken", meent theologieprofessor Christer Pahlmblad van de Lund Universiteit in Zweden. "De Zweedse Kerk zal bekendstaan als de instelling die de gangbare theologische overlevering niet wil volgen."