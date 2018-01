Zweedse kerk maakt Jezus onzijdig TT

21u45

Bron: de Volkskrant, The Local 5 Creative Commons 3.0, Magnus Aronson / IKON De Zweedse aartsbisschop Antje Jackelen (centraal) met bisschop Mikael Mogren (rechts). De lutherse kerk in Zweden raadt zijn priesters aan om niet meer naar God en Jezus te verwijzen als mannelijke personen en het niet meer continu te hebben over 'Hij' of 'de Heer'. Om ook transseksuelen in de kerk te verwelkomen wil het aartsbisdom de principes van de genderneutraliteit toepassen met het onzijdige lidwoord.

Volgens de evangelisch-lutherse kerk is het onmogelijk om het geslacht van God te bepalen en moet dat ook duidelijk worden tijdens bijvoorbeeld misvieringen. Aartsbisschop Antje Jackelen, in 2014 als eerste vrouwelijke aartsbisschop van de lutherse kerk benoemd, heeft dan ook nieuwe richtlijnen aangekondigd om voortaan naar god of Jezus te verwijzen met het Zweedse onzijdige voornaamwoord 'hen'. "Theologisch gezien valt God buiten onze geslachtsbepalingen, want hij is niet menselijk", zegt Jackelen.

Sinds 2015 is dat aan de officiële Zweedse woordenlijst toegevoegd naast 'han' (hij) en 'hon' (zij). De Zweedse taalunie vond daarmee een oplossing voor de vraag van transseksuelen en iedereen die zichzelf niet in de categorie hij of zij vindt thuishoren.

In Västerås, een van de grootste Zweedse steden, verscheen bijvoorbeeld al een advertentie voor de jaarlijkste kerstdienst in de krant waarin voor het eerst naar Jezus werd verwezen met 'hen'.

"Dat Jezus een man was, is niet relevant"

De kerkelijke overheden erkennen de historische figuur Jezus wel nog steeds als man, maar zien dat niet als relevant in het moderne Zweden. Ook Mikael Mogren, de bisschop van Västerås, kan zich vinden in de beslissing. "Ik heb krenkende formuleringen gelezen over travestieten, transseksuelen en andere transpersonen. Daarom wil ik één ding duidelijk maken: transpersonen zijn geschapen door God, hun lichamen behoren tot Gods mooie en unieke schepsels." Met de nieuwe term hoopt Mogren dan ook dat de kerk toegankelijker wordt voor bijvoorbeeld transseksuelen en travestieten.

Volgens Mogren is de mannelijke identiteit van Jezus in het verleden ook misbruikt om de macht van de man over de vrouw te legitimeren. Door van Jezus een onzijdige persoon te maken, valt de religieuze rechtvaardiging weg van de onderdrukking van de vrouw, zo klinkt het.