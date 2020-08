Zweedse economie presteert beter dan andere Europese landen tijdens pandemie KVE

06 augustus 2020

13u29

Bron: The Telegraph, Belga 6 De Zweedse economie is in het tweede kwartaal met 8,6 procent gekrompen. Dat blijkt uit een eerste raming van het Zweedse statistiekbureau SCB. Het gaat om een historische krimp, maar Zweden doet het wél beter dan het Europese gemiddelde. Het land koos ervoor om geen strikte lockdown in te voeren.

Het gaat om de sterkste daling in een kwartaal in minstens 40 jaar. De Zweedse economie ging aan het slabakken door de dalende export en lagere uitgaven door gezinnen.

Zweden liep de afgelopen maanden internationaal in de kijker omdat de regering er minder ver ging dan andere landen in haar maatregelen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus een halt toe te roepen. Zo bleven kinderdagverblijven, scholen, cafés en restaurants de hele tijd open. Het land doet nog steeds een beroep op het verantwoordelijkheidsgevoel van de Zweden in combinatie met social distancing om de verspreiding van het virus onder controle te krijgen.



Maar die lossere aanpak heeft niet kunnen verhinderen dat de economie een klap kreeg, al was die minder hard dan in vele andere Europese landen. De gemiddelde krimp van de tien lidstaten die tot nu toe ramingen voor het kwartaal hebben ingediend is 11,9 procent, meldde het EU-bureau voor statistiek vorige week. Spanje, Frankrijk en Italië deden het beduidend minder goed: hun economieën zijn gekrompen met respectievelijk 18,5 procent, 13,8 procent en 12,4 procent. En ook de Belgische economie legt een slechter rapport voor met een krimp van 12,2 procent.

Beter dan verwacht

Zweeds minister van Financiën, Magdalena Andersson, verwelkomde de cijfers niettemin op een persconferentie na de bekendmaking van de raming. “Het is een historisch grote krimp, maar tegelijkertijd is de klap minder groot dan in veel andere landen, en eigenlijk kleiner dan ik in juni verwachtte”, zei ze.

Robert Bergqvist, hoofdeconoom bij de SEB Bank verklaarde dat de officiële cijfers de trends bevestigen die zijn analisten al een tijdje zagen. “We konden zien dat we een aanzienlijke vertraging hadden, maar niet van dezelfde omvang als in andere landen, en vandaag zagen we dat het correct was om te zeggen: ‘Ja, de Zweedse economie zal een impact kennen, maar die impact zou iets minder groot moeten zijn’.”

Hij zei dat er drie redenen waren voor de mildere krimp. “De eerste reden is onze andere kijk op lockdowns, daarnaast is onze economie minder afhankelijk van toerisme. Tot slot hebben de Scandinavische landen een betere digitale infrastructuur, wat inhoudt dat de economie sneller digitaal kan schakelen.”

Betere winstcijfers bedrijven

Heel wat Zweedse bedrijven hebben voor het tweede kwartaal betere winstcijfers gerapporteerd dan verwacht, en ook het aantal faillissementen zou laag blijven. Bergqvist zei dat de Zweedse bedrijfsleiders met wie hij sprak “optimistisch” zijn.

“Ze zeggen dat ze verrast zijn door het snelle herstel van de vraag”, zei hij. “Het herstel is ingezet, maar het is afwachten hoe sterk dit herstel is en ook of het duurzaam al zijn.”

Er vielen meer dan 5.700 coronadoden in Zweden, maar de laatste weken zijn de besmettingscijfers aan het dalen.