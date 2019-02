Zweedse cultuurminister krijgt kritiek voor... dreadlocks LH

09 februari 2019

22u57

Bron: Le Monde 0 In januari konden Stefan Löfven en zijn sociaaldemocraten vierenhalve maand na de Zweedse verkiezingen eindelijk een akkoord sluiten met de Milieupartij, de Liberalen en de Centrumpartij. De sleutelposten bleven in handen van dezelfde ministers als in Löfvens eerste regering. De opvallendste nieuweling in Löfven II is de 38-jarige Amanda Lind en dat vooral omwille van haar kapsel.

Lind is de eerste Zweedse minister met dreadlocks. Ze heeft een activistisch verleden, getrouwd met de excentrieke filmmaker Björn Ola Lind en is sinds 21 januari de nieuwe minister van Cultuur. Haar afrokapsel dat ze sinds haar twintigste heeft, valt echter bij sommigen niet in de smaak, en dat omwille van uiteenlopende redenen.

Zo uitte de rechtse polemiste Rebecca Weidmo Uvell op Twitter kritiek. “Als regeringslid vertegenwoordig je niet jezelf, maar Zweden. Vooral in een internationale context. Zo’n kapsel kan echt niet”, aldus Uvell.

In een artikel in de krant Aftonbladet beschuldigde Nisrit Ghebil, een jonge kunstenaar en spreekbuis van de zwarte gemeenschap, de minister van “culturele toe- eigening”. Ze vindt het niet kunnen dat iemand met een politieke functie een Afro-Amerikaans kapsel heeft “terwijl in de VS jonge zwarte meisjes nog altijd uitgesloten worden omdat ze zo’n kapsel hebben.”