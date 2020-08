Zweedse corona-aanpak leidt tot meer sterfgevallen, maar impact pas na 2 jaar duidelijk redactie

12 augustus 2020

13u14

Bron: IPS 10 Zweden mikt in de strijd tegen het coronavirus op groepsimmuniteit. Dat doel is lang niet in zicht. Integendeel zelfs, het land heeft momenteel een van de hoogste sterftecijfers van Europa, waarschuwen onderzoekers. Toch nuanceren ze meteen, de impact van de Zweedse aanpak is pas na “1 tot 2 jaar” duidelijk.



Bij groepsimmuniteit moet een voldoende groot deel van de bevolking besmet raken waardoor de infectie zich niet of moeilijk kan verspreiden.

Zweden koos in maart voor die aanpak. Het legde als een van de weinige Europese landen geen harde lockdown op en rekende op de individuele verantwoordelijkheid van zijn inwoners. Na vier maanden is die groepsimmuniteit nog altijd niet in zicht, zeggen onderzoekers in de Journal of the Royal Society of Medicine.



Volgens de prognoses moest 40 procent van de inwoners van Stockholm tegen mei de ziekte hebben gehad en antistoffen hebben aangemaakt. In werkelijkheid bedroeg de groepsimmuniteit amper 15 procent.

Bovendien blijkt uit onderzoek dat wie slechts licht ziek wordt of geen symptomen vertoont veel minder antilichamen heeft. Daardoor zijn ze zeer waarschijnlijk niet immuun.

Hogere infectie en sterfte

De auteurs van het artikel, arts David Goldsmith en antropoloog Eric Orlowski (University College London), legden de genomen maatregelen in Zweden, Denemarken, Finland en Noorwegen naast de evolutie van het virus in elk van die Scandinavische landen.

“Het is duidelijk”, besluit hoofdauteur David Goldsmith, “dat niet alleen het aantal virale infecties, ziekenhuisopnames en sterfgevallen (per miljoen inwoners) veel hoger is dan die in aangrenzende Scandinavische landen, maar dat ook het tijdsverloop van de epidemie in Zweden anders is, met een aanhoudend hogere infectie en sterfte tot ver na de kritieke periode van enkele weken die in Denemarken, Finland en Noorwegen is vastgesteld.”

Eerlijke beoordeling

Zweden telt momenteel 83.000 bevestigde gevallen en 5.770 sterfgevallen. Rekening houdend met de omvang van de bevolking (10 miljoen inwoners) heeft Zweden momenteel een van de hoogste sterftecijfers van Europa.

Landen die vanaf maart lockdownmaatregelen hebben ingevoerd, lijken aanvankelijk meer succes te hebben gehad in het beperken van de infectiegolf, besluiten de onderzoekers. Maar, nuanceren ze meteen, we kunnen de pandemie en de impact van de maatregelen pas “na ten minste 1 à 2 jaar” volledig begrijpen. Alleen dan is “een eerlijke beoordeling” mogelijk.