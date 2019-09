Zweedse chef Björn Frantzén winnaar Best Chef Awards, Peter Goossens is 47ste KVE

25 september 2019

09u49

Bron: Belga 0 De Zweedse chef Björn Frantzén de Barilla mag zich een jaar lang de Beste Chef van de wereld noemen. De Top 100 Award van The Best Chef is een rangschikking van de beste chefs ter wereld. De top 100 telt ook twee Belgen - Peter Goossens eindigt op de 47ste plaats en Benoit Dewitte op de 81ste plaats.

The Best Chef Awards worden toegekend aan de hand van de wereldwijde invloed van de beste chefs op de sociale media. Het platform telt meer dan 1,2 miljoen volgers, die ook betrokken worden in het stemproces. The Best Chef Awards zet de chefs in de spotlight omwille van hun kunde en persoonlijkheid.

De prijzen worden toegekend aan de hand van de nationaliteit en het karakter van de chef. Het is een onderscheiding van de persoon, eerder dan van het restaurant waar hij of zij werkzaam is. De prijzen werden gisteravond in Barcelona uitgereikt.

Björn Frantzén, chef van Frantzén in het Zweedse Stockholm, is de winnaar van 2019. De tweede plaats is voor de Spaanse Joan Roca, de winnaar in 2017 en 2018. De derde plaats is voor David Muñoz, ook uit Spanje. Peter Goossens van Hof van Cleve en Benoit Dewitte van Benoit & Bernard Dewitte zijn de enige Belgische chefs in de top 100.