Zweedse auteur Per Olov Enquist overleden

26 april 2020

11u58

Bron: Belga 0 De Zweedse schrijver Per Olov Enquist, bekend om zijn historische romans, is op 85-jarige leeftijd overleden. Dit heeft de familie van de auteur bevestigd aan de Zweedse kranten Dagens Nyheter en Aftonbladet en de Deense krant Politiken. Enquist overleed zaterdagavond na een lange ziekte.

Enquist behoorde met werken als ‘Het bezoek van de lijfarts’, Een ander leven’ en ‘Blanche en Marie’ tot de bekendste Zweedse schrijvers. Hij ontving verschillende prijzen. Met name ‘Het bezoek van de lijfarts’ uit 1999 viel internationaal in de prijzen.

De auteur had een hartafwijking en kreeg in 2016 een beroerte, zoals hij twee jaar later in een interview met de Zweedse radio vertelde.

“P.O. Enquist is dood. Bedankt voor fantastische leeservaringen, slimme gedachten en inspirerende bijdragen aan het debat”, schreef de Zweedse minister van Buitenlandse Zaken Ann Linde zondagochtend op Twitter.

PO Enquist är död. Tack för fantastiska läsupplevelser, kloka tankar och inspirerande debattinlägg. Mina tankar går till Gunilla och hans nära och kära. pic.twitter.com/dVZZPxoQfw Ann Linde(@ AnnLinde) link

