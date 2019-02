Zweedse ambassadeur teruggeroepen uit China na “vreemde” ontmoeting met dochter van activist kg

14 februari 2019

14u24

Bron: Belga, The Washington Post 0 Anna Lindstedt, de Zweedse ambassadeur in Peking, is naar Stockholm teruggehaald omdat ze ervan wordt beschuldigd fouten te hebben gemaakt in de zaak rond Gui Minhai, een Zweedse activist die in China opgesloten is. De vrouw zou een “vreemde” ontmoeting op poten hebben gezet tussen zijn dochter en twee Chinese zakenmannen. Er loopt een intern onderzoek.

Gui Minhai is een van de vijf boekhandelaren uit Hongkong die politiek gevoelige boeken over China publiceerden, totdat ze in 2015 onder vreemde omstandigheden verdwenen. Alle vijf doken in China weer op en iedereen behalve Gui Minhai is weer op vrije voeten.



Zijn dochter, Angela Gui, maakte bekend dat ze eind januari een “vreemde” ontmoeting had met de Zweedse ambassadeur. Lindstedt had haar uitgenodigd voor een gesprek in Stockholm, in het bijzijn van twee Chinese zakenmannen die naar verluidt zouden kunnen helpen met de bevrijding van haar vader. De ontmoeting verliep echter niet zoals verwacht.

“Veel wijn”

“Er was veel wijn, veel volk en steeds vreemdere vragen. Maar omdat ambassadeur Lindstedt aanwezig was en alles leek te steunen, bleef ik aannemen dat dit werd georganiseerd door het Zweedse ministerie van Buitenlandse Zaken”, schrijft Gui in een blogpost.



De vrouw werd tijdens het gesprek ondervraagd en bedreigd. Onder andere zouden de mannen hebben geëist dat ze in het openbaar voortaan zou zwijgen over haar vader.

Niemand op de hoogte

Later nam Angela Gui contact op met het Zweedse ministerie van Buitenlandse Zaken, die uit de lucht kwam vallen. Niemand was op de hoogte gebracht van de ontmoeting die door de Zweedse ambassadeur werd georganiseerd. Het ministerie wist zelfs niet dat Lindstedt in het land was.



Een woordvoerster van het Zweedse ministerie van Buitenlandse Zaken verklaarde dat Lindstedt tekst en uitleg mag komen geven in Stockholm. Het ministerie wil van de ambassadeur haar kijk op de dingen horen. Een andere woordvoerster van het ministerie zei dat kon worden bevestigd dat Lindstedt verkeerd handelde. Al het andere zou het onderzoek moeten aantonen.