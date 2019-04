Zweedse agenten vervolgd voor doodschieten man met downsyndroom David Van der Heeden

12 april 2019

14u45

Bron: AD.nl 0 buitenland Drie Zweedse agenten die een man met het syndroom van Down hebben doodgeschoten, worden daarvoor vervolgd. De man liep in augustus vorig jaar 's avonds het huis van zijn vader in Stockholm uit met een speelgoedgeweer. Getuigen alarmeerden de politie, die ter plaatse dacht dat het om een echt vuurwapen ging.

De 20-jarige Eric Torell, die ook een autismespectrumstoornis had, reageerde niet op het bevel het pistool te laten vallen en richtte het juist op de agenten. Die losten daarop 25 schoten, waarvan er drie doel troffen. Hij werd uiteindelijk dodelijk in de rug geraakt, melden Zweedse media.



Volgens de openbaar aanklager konden de agenten niet weten dat de man een speelgoedpistool in handen had. Hen wordt wel verweten dat ze zo vaak hebben geschoten en zich niet hebben afgevraagd of nog meer schoten nodig waren, ook toen de man zich afwendde.

Verjaardagscadeau

De Zweedse openbaar aanklager laat weten dat een van de agenten is aangeklaagd voor doodslag en de andere twee dienders voor wangedrag. Torell had het speelgoedwapen, dat leek op een automatisch geweer, van zijn moeder gekregen op zijn vijfde verjaardag.

De agenten verklaarden destijds dat Torell, die bij zijn ouders woonde, zich “uiterst dreigend” gedroeg. Zijn ontroostbare ouders konden zich daarbij niets voorstellen. “Onze zoon zou nog geen vlieg kwaad doen”, sprak zijn vader. “Hij was de vriendelijkste persoon ter wereld.”

Politiegeweld

Kort na de dood van Torell werd ook de 16-jarige Erik Näslund slachtoffer van politiegeweld. De autistische jongen speelde voor zijn ouderlijk huis in Sandby eveneens met een speelgoedwapen. Na een melding grepen agenten in en pakten de jongen hardhandig op.

De jongen gaf gehoor aan de waarschuwing om het 'wapen’ te laten vallen en werd in de boeien geslagen. Erik brak daarbij zijn arm op drie plaatsen. “Wees blij dat hij alleen zijn arm heeft gebroken, we hadden hem ook kunnen neerschieten”, zou de politie hebben gezegd tegen Eriks vader Martin, aldus de Zweedse krant Aftonbladet.