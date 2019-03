Zweedse activiste die deportatie van Afghaan wilde voorkomen krijgt nieuw proces SVM

29 maart 2019

21u15

Het hof van beroep heeft een nieuw proces bevolen voor een Zweedse vrouw die de deportatie van een Afghaanse man probeerde te stoppen. Elin Ersson kreeg vorige maand een boete van 3.000 Zweedse kronen (zo'n 288 euro) opgelegd vanwege schending van de luchtverkeersregels. Ze ging echter in beroep tegen de beslissing van de arrondissementsrechtbank van Göteborg.

Na de eerste uitspraak onthulde de krant ‘Svenska Dagbladet’ dat een van de drie lekenjuryleden Ersson in een online commentaar voor de start van het proces een "crimineel" had genoemd. Dat suggereerde dat het jurylid vooringenomen was, aldus het hof van beroep. Het vernietigde de uitspraak en beval een nieuwe rechtszaak bij de arrondissementsrechtbank.

De vrouw weigerde op 23 juli te gaan zitten op een vlucht richting Istanboel, waardoor die niet kon vertrekken. Zo protesteerde ze tegen de uitwijzing van een Afghaanse man die met dezelfde vlucht werd gedeporteerd. De livestream van haar protest vanuit het vliegtuig ging viraal.

De vlucht kon pas na twee uur weer vertrekken, nadat de activiste en de Afghaanse man het vliegtuig verlaten hadden. De 52-jarige man werd later toch naar Afghanistan uitgewezen. Ersson is lid van een activistische groep uit Göteborg die regelmatig protesten organiseert tegen deportaties naar Afghanistan.