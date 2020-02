Zweeds treinverkeer immens populair, met dank aan ‘vliegschaamte’ TT

14 februari 2020

15u19

Bron: Reuters 0 Het aantal passagiers op de Zweedse spoorwegen is vorig jaar met maar liefst 11 procent gegroeid. Volgens staatsoperator SJ boomt het treinverkeer in het Scandinavische land vooral uit bezorgdheid om de milieu-impact van vliegtuigreizen.

‘Flygskam’ noemen de Zweden het concept van ‘vliegschaamte’: de terughoudendheid om nog het vliegtuig te nemen om zo het milieu niet nog verder te belasten. Vooral korte, binnenlandse vluchten tussen bijvoorbeeld Malmö en Stockholm moeten het daarbij ontgelden. Dat die milieuvriendelijke gedachte bij de Scandinaven steeds meer veld wint, blijkt nu ook uit de cijfers, zegt Crister Fritzson, de CEO van de Zweedse Statens Järnvägar, ofwel de staatsspoorwegen. “We hebben aan populariteit gewonnen door de milieu-aspecten”, klinkt het tegenover persbureau Reuters.

Concreet steeg het aantal treinreizen vorig jaar met 2,5 miljoen tot 43,3 miljoen. Ook verbeteringen in het boekings- en betalingssysteem van SJ, en betere stiptheidscijfers, deden de Zweden meer treinreizen boeken.

Terwijl de spoorwegen aan populariteit winnen, boet het vliegverkeer op zijn beurt in, zeker sinds de invoering van de vliegtuigtaks in 2018. Die bedraagt vandaag 62 kronen (5,9 euro) voor binnenlandse en Europese vluchten en loopt voor lange-afstandsvluchten op tot 416 kronen (39,5 euro). Volgens de nationale luchthavenoperator Swedavia daalde het Zweedse vliegverkeer in 2019 met 4 procent, met nog grotere uitschieters voor binnenlandse vluchten.

Ook andere Europese spoorwegen kunnen overigens positieve cijfers voorleggen, zoals de Nederlandse Spoorwegen die 13 procent meer internationale treintickets verkochten, en de Spaanse Renfe die bijna 5 procent meer passagiers zagen op de hogesnelheidslijnen AVE. Bij ons vervoerde de NMBS in 2019 253 miljoen binnenlandse reizigers, vier procent meer dan een jaar eerder.