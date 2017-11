Zweeds radiostation speelt na kaping halfuur lang lied om IS-strijders te ronselen SI

14u39

Bron: DailyMail 0 anp Het Zweedse radiostation Mix Megapol werd deze ochtend gehackt. Daardoor werd een halfuur lang het lied 'For the sake of Allah' uitgezonden op het radiostation. Dat lied wordt door IS gebruikt om strijders te ronselen om in Irak en Syrië te gaan vechten.

Mix Megapol is een van de populairste commerciële radiostations in Zweden. Deze ochtend werd hun lokale afdeling in Malmo, de derde grootste stad van Zweden, overgenomen door een piratenzender.

Na een aantal popliedjes volgde deze ochtend om 8.30 uur plots een halfuur lang 'For the sake of Allah' op de zender. De kaping werd ontdekt na een aantal bezorgde telefoontjes van luisteraars. Het radiostation heeft het over een ernstige inbreuk en deed dan ook aangifte bij de politie.

Het is niet duidelijk of de zender werd overgenomen door een flauwe grappenmaker of door iemand die banden heeft met IS. Wel is het zo dat 'For the sake of Allah' door IS gebruikt wordt om nieuwe leden te ronselen.

Zweden is na België het land waar de meeste IS-strijders per inwoner vertrokken zijn om te gaan vechten in Irak en Syrië. Volgens de Zweedse veiligheidsdiensten zijn er al een 300-tal mensen vertrokken uit Zweden om te vechten voor IS.