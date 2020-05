Zweeds parlement wil verbod op dansen zonder vergunning schrappen JOBR

22 mei 2020

15u50

Bron: AD 0 In Zweden roepen eigenaars van cafés, clubs en restaurants op om het zogenaamde verbod op dansen zonder vergunning te schrappen. Sinds de jaren 30 lopen Zweedse horeca-uitbaters het risico te worden beboet of hun drankvergunning te verliezen van zodra hun klanten beginnen te dansen. Daar is dan ook een dansvergunning voor nodig in het land. Al lijkt het einde van die vergunning nu nabij, want ook het Zweedse parlement vraagt de wet te schrappen.

De aparte wet ontstond rond 1930. Toen zagen de inwoners van Zweden dat de jeugd steeds vaker aan het dansen sloeg. Die jeugdige vrijetijdsbesteding werd door de oudere generaties gezien als ‘een cocktail van extase, lust en bedwelming’, schrijft dagblad Trouw. En dat moest volgens de “moraalridders” van die tijd worden bestreden met het instellen van een dansvergunningsplicht.

Schrappen

Meerdere voorstellen tot het schrappen van het dansverbod tussen 2007 en 2010 leidden niet tot resultaat. Ook de twintig moties in de daaropvolgende jaren oogsten geen succes. De regering had het te druk. Het parlement stemde in 2016 voor een herroeping, maar ook toen kwam die er niet. De wet wordt al lange tijd niet serieus genomen door horeca-uitbaters. Bij de laatste telling had slechts een honderdtal horecazaken van de 1100 die de hoofdstad Stockholm telt zo’n vergunning.

Hoewel de Zweedse regering niet verplicht is op de oproep van horeca-uitbaters te reageren, vroeg het parlement van het Scandinavische land, ook wel de Riksdag genoemd, vorige week formeel het aftandse wetsartikel te schrappen. Normaal gezien zal de regering zich naar de wens van de Riksdag schikken. De kans is dus groot dat het verbod op dansen zonder vergunning eindelijk verdwijnt en dat Zweedse cafébezoekers binnenkort naar hartenlust kunnen dansen.

