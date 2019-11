Zweeds parket vervolgt Julian Assange niet langer voor verkrachting LH

19 november 2019

14u24

De Zweedse aanklagers hebben hun onderzoek naar de Wikileaks-oprichter Julian Assange voor verkrachting stopgezet. Assange zit momenteel in Groot-Brittannië in de cel, waar hij zijn uitlevering aan de Verenigde Staten aanvecht.

De oprichter van WikiLeaks werd door twee vrouwen in Zweden beschuldigd van seksueel wangedrag, aanranding en verkrachting op twee momenten in 2010.

Volgens de Zweedse aanklager is er niet genoeg bewijs. Ook aanvullend verhoor van Assange zal daar weinig verandering in brengen. “Alle onderzoeksdaden zijn uitgeput (...) zonder de vereiste bewijzen aan te brengen voor een veroordeling”, zei plaatsvervangend procureur-generaal Eva-Marie Persson tijdens een persconferentie.

Uitlevering aan VS

Assange zit momenteel vast in Groot-Brittannië in afwachting van zijn zaak tegen uitlevering aan de VS. Amerika beschuldigt Assange en WikiLeaks ervan geheimen van het Amerikaanse ministerie van Defensie te hebben gestolen en verspreid. In februari volgt een zitting omtrent uitlevering aan de VS.

Assange had zich eerder zeven jaar schuil gehouden in de Ecuadoraanse ambassade in Londen om te voorkomen dat hij naar Zweden zou worden gestuurd.