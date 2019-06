Zweeds parket gaat niet in beroep tegen afwijzing aanhoudingsbevel Assange ttr

20 juni 2019

16u47

Bron: belga 9 buitenland Het Zweeds parket gaat niet in beroep tegen de afwijzing van een aanhoudingsbevel voor de Australiër Julian Assange, zo heeft plaatsvervangend procureur-generaal Eva-Maria Persson vandaag bekendgemaakt. Het onderzoek zal zich in de plaats daarvan concentreren op het herbekijken van de bewijslast, waarbij er bijkomende verhoren zullen komen.

Assange (47) wordt ervan beticht in 2010 in Zweden een vrouw te hebben verkracht. Het parket had een Europees aanhoudingsbevel willen uitvaardigen om een uitlevering door Groot-Brittannië te kunnen bewerkstelligen. Maar een districtsrechtbank in Uppsala wees dit begin juni af. Persson had dit nog tot maandag aanstaande kunnen aanvechten.

De stichter van klokkenluiderswebsite Wikileaks had zich jaren in de Ecuadoraanse ambassade in Londen verschanst om een uitlevering aan Zweden te ontlopen. Hij beschouwde de Zweedse aantijgingen als een voorwendsel om hem te arresteren en aan de VS uit te leveren.

Uitlevering

Assange werd niettemin op 11 april uit de ambassade gesleurd nadat Quito hem zijn diplomatiek asiel had ontnomen. Hij vertoeft nu in een gevangenis in Londen omdat hij de voorwaarden van een eerdere vrijlating had geschonden.

Ook Washington wil Assange uitgeleverd zien en vervolgen omdat hij klokkenluidster Chelsea Manning zou hebben geholpen geheim materiaal over de militaire operaties van de VS in Irak en Afghanistan in de openbaarheid te brengen. Bij een veroordeling op alle 18 punten van de aanklacht hangt hem 175 jaar cel boven het hoofd. Over een uitlevering aan de VS moet nu justitie in Groot-Brittannië beslissen.

