Zweeds koppel krijgt celstraf voor bijna laten verhongeren van dochtertje (1,5) Naz Taha

24 mei 2019

11u38

Bron: AD.nl 2 buitenland Is het verantwoord om kinderen op een plantaardig dieet zetten? Die vraag werpt zich op, nu een Zweeds koppel tot drie maanden cel is veroordeeld, omdat een dieet van moedermelk, kool, aardappelen, wortelen, rijst en fruit hun dochter bijna fataal werd.

Het meisje van 1,5 jaar oud belandde door de onverantwoorde voedingssamenstelling met ernstige klachten op de spoeddienst van het kinderziekenhuis in Gotenburg. Het kind is volgens Zweedse artsen op het nippertje ontsnapt aan de dood.

Volgens de ouders van het ernstig ondervoede meisje is “al het andere voedsel vergif”. Ze erkenden dat hun kind een tekort aan vitaminen had opgelopen, maar meenden het tekort op de lange termijn te kunnen compenseren door met het kind te knuffelen en haar te laten lachen, zo meldt de Zweedse krant Dagens Nyheter.

Het meisje woog nog geen 6 kilo toen ze werd opgenomen in het ziekenhuis, de helft van wat normaal is voor die leeftijd. Ze had last van krampen, een kaakbreuk en een hersenbloeding. Het gezin leidde een alternatief bestaan buiten de samenleving. Ook vermeden de ouders elk contact met de Zweedse overheidsdiensten.

Medisch advies

Eerder dit jaar constateerde het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola in Brussel dat ouders hun kinderen steeds vaker op een plantaardig dieet zetten. In het Brusselse ziekenhuis werden de afgelopen maanden verschillende pasgeborenen opgenomen omdat ze door zo’n plantaardig regime uitdrogingsverschijnselen vertoonden. Een aantal professoren besloot daarom een advies te schrijven voor de Franstalige Koninklijke Academie voor Geneeskunde. In die tekst riepen ze op om een veganistisch dieet voor kinderen, maar ook voor vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven, niet toe te staan.

Een baby uit het Oost-Vlaamse Beveren overleed in 2017 omdat hij geen babymelk kreeg, maar rijstmelk, graanmelk en havermelk.