Zweeds festival bant mannen als reactie op seksueel misbruik Arne Adriaenssens

01 september 2018

13u07

Bron: The Local 6 Vergeet ‘ladies nights’! Wie manvrij uit de bol wil gaan, koopt zich beter een ticket voor het Zweedse Statement Festival, een twee dagen durend muziekfestijn waar geen man bij betrokken is. Het feministische evenement ontstond als reactie op de vele klachten van seksueel overschrijdend gedrag op de festivalweide.

Dit weekend zijn enkel vrouwen welkom in de haven van het Zweedse Gothenburg. Daar vindt de eerste editie van het Statement Festival plaats, een muziekfeest waar geen man aan te pas komt. In praktijk betekent dit dat enkel dames kans maken om een polsbandje te bemachtigen. Ook transgendermannen en -vrouwen mogen echter binnen.

Het idee voor dit initiatief zag vorig jaar het levenslicht na een broeierige festivalzomer. Ten midden van de wereldwijde Me Too-affaire regende het ook op de festivalweide klachten van grensoverschrijdend gedrag tegen vrouwen. Tijdens het Bravalla Festival (het grootste in Zweden) kreeg de politie weet van liefst vier verkrachtingen en 23 gevallen van ander seksueel misbruik.

De bezielers van Statement zetten kort nadien een crowdfundingsactie op poten om hun vrouwenfeest te realiseren. De 500.000 kronen (47.000 euro) waar ze om vroegen, werden in zeer snel bijeengesprokkeld waarna de planning van het evenement uit de startblokken kon schieten.

Vrouwelijke security en journalisten

De organisatie neemt het bannen van mannen op hun festival erg serieus. Niet enkel zijn ze niet welkom in het publiek, ook in de organisatie is geen man te bespeuren. Het management, de barmedewerkers en de security bestaan volledig uit vrouwen. Ook mannelijke journalisten en cameramensen worden vriendelijk de deur gewezen. Op het podium zelf staan enkel vrouwelijke artiesten en bands die uitsluitend uit vrouwen bestaan. Onder andere de Zweedse Eurovisiewinnares Loreen siert de affiche.

Het aanwezige publiek is alvast erg enthousiast. “Deze plek voelt als een veilige zone waar vrouwen samen kunnen komen en plezier kunnen maken. Zeker in het licht van wat er op andere festivals gebeurde”, zegt de 34-jarige festivalgangster Julia Skonneby tegen The Local.

Pukkelpop

Daarnaast klinken ook heel wat kritische stemmen. Zweden staat bekend als één van de meest gendergelijke landen ter wereld. Iemand de toegang tot een festival ontzeggen omwille van zijn of haar geslacht is er dus uit den bozen. De Zweedse ombudsdienst voor gelijkheid kreeg een resem klachten binnen waarna ze een onderzoek openden. “We willen nagaan of het festival indruist tegen onze discriminatie-wetten”, zei de woordvoerder van het agentschap tegen AFP. Aangezien hun verdict twee weken op zich zal laten wachten, zal de uitspraak er pas komen nadat het festival is afgelopen.

Ook in ons land worden festivals en seksueel misbruik vaak in één adem gezegd. Tijdens de laatste editie van Pukkelpop werd een minderjarig meisje' seksueel misbruik op het festivalterrein.