Zweden voert vliegtuigtaks in om milieu te redden Jolien Meremans

02 april 2018

13u28

Bron: Reuters 3 Wie in de toekomst vanuit Zweden een vliegtuig wil nemen, zal daar een toeslag voor moeten betalen. Het land heeft een luchtvaartbelasting ingevoerd om de CO2-voetafdruk van vliegreizen te verminderen. Of de taks ook echt effect zal hebben, is nog een raadsel.

Zweden heeft een luchtvaartbelasting ingevoerd die volgens de de impact van vliegreizen op het milieu kan beperken in de toekomst. Het Environmental Protection Agency van het land zegt echter dat het geen groot effect op de uitstoot zal hebben.

60 tot 400 kronen

Passagiers die vertrekken vanaf Zweedse luchthavens moeten vanaf nu een toeslag van 60 tot 400 kronen (6 euro en 39 euro) betalen, afhankelijk van waar ze naartoe vliegen. De heffing is van toepassing op iedereen behalve vliegtuigbemanningen, passagiers die stoppen zonder van vliegtuig te veranderen en baby's die in de armen van een ouder worden gedragen.

"Het doel van de belasting is het minimaliseren van de CO2-voetafdruk van vliegreizen", schreef de Zweedse klimaatminister Isabella Lovin in de Zweedse krant Dagens Nyheter.

Geen groot effect

Die bewering werd enigszins ondermijnd door Mats Björsell, een woordvoerder van de Zweedse Environmental Protection Agency, die op Sverige Radio zei dat de belasting naar verwachting niet erg veel uitstoot zal verminderen. "Er is geen groot direct effect op de emissies, het is er, maar dat is niet wat belangrijk is, maar je moet ergens beginnen om te betalen voor de klimaatimpact," zei Björsell.

Volgens een overheidsrapport zou de belasting de uitstoot van broeikasgassen in Zweden met maximaal twee procent kunnen verminderen.

Biobrandstoffen

De beweging heeft kritiek gekregen van de Centrumpartij, die in plaats daarvan heeft gepleit voor luchtvaartmaatschappijen die een bepaald percentage biobrandstoffen gebruiken. Uit een onderzoek in Dagens Nyheter bleek dat de toeslag vrij algemeen wordt ondersteund, met een steun van 53 procent van de Zweden.