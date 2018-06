Zweden verscherpt grenscontrole tegen nieuwe "bedreiging" lva

30 juni 2018

00u42

Bron: Belga 3 Zweden zal meer paspoortcontroles uitvoeren op luchthavens en havens in het hele land. Er heerst bezorgdheid over de veranderende aard van de veiligheidsbedreigingen, zegt de nationale grenswacht vrijdag.

De grenscontroles zullen uitgebreid worden omdat de "bedreiging iet of wat anders lijkt dan ervoor", blijkt uit een persbericht van de grenspolitie.

Zweden introduceerde paspoortcontroles aan zijn grenzen in de herfst van 2015. Toen was dat om de toevloed van migranten in goede banen te leiden, die het land binnenkwamen via de Sontbrug vanuit Denemarken, en in ferryhavens in het zuiden van het land.

Recenter begon de regering de instroom aan migranten te zien als een bedreiging voor de openbare orde en de interne veiligheid. Met als resultaat dat er amper nog migranten het land binnenkwamen. De krant Sydsvenskan schrijft dat de grenspolitie in de zuidelijke regio Skane iedere week vluchtelingen oppakt van de oorlogen in Syrië en Irak.

Vanaf deze maandag, en nog tot 11 november, zullen er op zijn minst willekeurige paspoortcontroles gebeuren op de grote luchthavens in Stockholm, Malmö en Gotenburg. Ook komen er regelmatige controles in havens als die van Stockholm en Ystad.