Zweden verbiedt bezoek in woonzorgcentra en trekt aantal tests op KVE

31 maart 2020

17u42

Bron: Belga 0 In Zweden is het vanaf woensdag verboden om nog op bezoek te gaan in de woonzorgcentra, in een poging om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Ook zal in het land het aantal tests opgetrokken worden.

Mensen in woonzorgcentra moeten beschermd worden voor het virus en we moeten ervoor zorgen dat het virus daar niet wordt doorgegeven, aldus minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Lena Hallengren.

Premier Stefan Lofven waarschuwde dinsdag dat de situatie in het land waarschijnlijk eerst slechter zal worden en dan pas beter. Hij herhaalde dat de mensen afstand moeten houden en dat de oudere mensen of mensen met de minste symptomen thuis moeten blijven. Zweden heeft in tegenstelling tot de andere Europese landen geen strikte lockdownmaatregelen opgelegd in strijd tegen het coronavirus.

De overheid heeft ook beslist om het aantal coronatests op te drijven. Sinds zondag werden al 36.000 tests uitgevoerd, meldt de premier. Het is nog steeds belangrijk om prioriteit te geven aan de gezondheidsdiensten en aan patiënten die zijn opgenomen in het ziekenhuis.

Tot nu toe zijn in Zweden al 4.400 coronabesmettingen bevestigd. Er kwamen al 180 mensen om door de gevolgen van het virus.



