Zweden stuurt minister van Werk Ylva Johansson naar Europese Commissie

08 augustus 2019

15u36

Bron: Belga 0 Buitenland Zweden heeft minister van Werk Ylva Johansson officieel voorgedragen als kandidaat-eurocommissaris. De 55-jarige Johansson zit al elf jaar in de Zweedse regering en is een lid van de sociaaldemocratische partij van premier Stefan Löfven.

De Europese staatshoofden en regeringsleiders schoven de Duitse Ursula von der Leyen begin juli naar voren als nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. Haar ploeg schiet op 1 november uit de startblokken, en dus is de eerste vrouwelijke Commissievoorzitter volop bezig met de samenstelling ervan.

Evenveel mannen als vrouwen

Von der Leyen maakte na haar verkiezing meteen duidelijk dat ze minstens evenveel mannelijke als vrouwelijke eurocommissarissen wil zien. Zweden doet in elk geval zijn duit in het zakje: premier Löfven schuift minister van Werk Ylva Johansson naar voren. Zo bijzonder is dat trouwens niet, want het land stuurt al sinds het in 1995 lid werd van de EU een vrouw naar het hoofdkwartier van de Europese Commissie.

Johansson zit al elf jaar in de Zweedse regering, eerst als minister van Gezondheidszorg en Ouderenzorg, later was ze bevoegd voor Onderwijs en nu voor Werk. Van opleiding is de 55-jarige Johansson lerares wiskunde, fysica en chemie. In 1988 raakte ze voor het eerst verkozen in het parlement, toen nog voor de Linkse Partij. Later stapte ze over naar de sociaaldemocraten van premier Löfven.

Selectie eurocommissaris

De lidstaten hebben nog tot 26 augustus om een eurocommissaris voor te dragen. De kandidaten moeten daarna allemaal een hoorzitting doorstaan in het Europees Parlement. Wie de Belgische kandidaat wordt, is nog onduidelijk. De beslissing over die post hangt bij ons gewoonlijk samen met de regeringsonderhandelingen, al is niet uitgesloten dat de uittredende regering de knoop zal moeten doorhakken.