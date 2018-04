Zweden opent onderzoek naar jury Nobelprijs voor Literatuur kg

27 april 2018

14u26

Bron: Belga 2 De Zweedse autoriteit die zich bezighoudt met economische misdrijven opent een onderzoek naar de Zweedse Academie, de organisatie die de Nobelprijs voor Literatuur uitreikt. Hoofdaanklager Jan Tibbling wilde niet zeggen waarover het onderzoek gaat. De Economische Misdaadautoriteit is een overheidsdienst die onder het ministerie van Justitie valt en onder meer belastingfraude onderzoekt.

Vorige week bevestigde de misdaadautoriteit dat ze documenten ontvangen had van de Academie waaruit bleek dat die in crisis verkeerde en haar regels inzake belangenvermenging zou herzien.

De organisatie verkeert al langer in troebel water door een misbruikschandaal. Een aantal maanden geleden dienden achttien vrouwen een klacht in voor fysiek en psychisch misbruik tegen Jean-Claude Arnault. Arnault is de echtgenoot van dichter Katarina Frostenson, een van de achttien leden van de Academie. Samen runnen ze een privéclub voor cultuur, die ook geld krijgt van de Academie. Arnault zou de vrouwen misbruikt hebben in die club, maar ook in gebouwen die eigendom zijn van de Academie in Parijs en Stockholm. Hij ontkent de beschuldigingen.

Vijf leden hebben de voorbije weken een stap opzij gezet, hoewel ze eigenlijk voor het leven benoemd zijn en dus niet echt ontslag kunnen nemen.