Zweden ontdekt meer cyberaanvallen voor verkiezingen TT

30 augustus 2018

11u48

Bron: ANP 0 De Zweedse binnenlandse veiligheidsdienst heeft de afgelopen weken meer cyberaanvallen en pogingen daartoe ontdekt. Hackers proberen de systemen van politieke partijen en overheidsdiensten binnen te dringen. Ook zijn meer nepaccounts op sociale media gevonden dan anders. Die accounts worden gebruikt om valse informatie te verspreiden.

"We hebben zulke activiteiten eerder gezien. Pogingen om mensen te beïnvloeden zijn er altijd, maar we zien de laatste tijd een toename, ook in vergelijking met de vorige verkiezingen", aldus Säkerhetspolisen.

De veiligheidsdienst laat in het midden wie achter de aanvallen zitten. Er zijn geen grote aanvallen die aan andere landen toe te schrijven zijn, "maar er zijn voorbeelden van de bereidheid van buitenlandse machten om te polariseren en spanningen te veroorzaken, zodat Zweden er slecht uitziet". De dienst noemt bijvoorbeeld berichten in Russische media over in brand gestoken auto's.

Verkiezingen

De toename heeft vermoedelijk te maken met de Zweedse parlementsverkiezingen op 9 september. In de peilingen lijkt het erop dat de sociaaldemocratische partij van premier Stefan Löfven (Socialdemokraterna) de grootste blijft. Zijn rood-groene blok van drie partijen (sociaaldemocraten, links en de groenen) hangt in de peilingen echter nek aan nek met het centrumrechtse blok Alliansen dat nu in de oppositie zit. Die alliantie bestaat uit vier partijen.

De rechts-populistische partij Zweden-Democraten (Sverigedemokraterna), die in geen van de twee blokken zit, lijkt echter flink terrein te gaan winnen en kan mogelijk regeren met de liberaal-conservatieve Moderaterna, indien ze die partij kan losweken uit de centrumrechtse alliantie.