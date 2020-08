Zweden noteert hoogste aantal overlijdens in 150 jaar KVDS

21 augustus 2020

09u16 4 Zweden heeft in de eerste helft van 2020 haar hoogste aantal overlijdens genoteerd in 150 jaar. Dat blijkt uit cijfers van het nationaal statistiekbureau, die nieuwszender CNN kon inkijken. Het is van 1869 geleden dat er nog zo veel overlijdens waren in de eerste helft van het jaar. Toen werd het land getroffen door een hongersnood, die aan 55.431 mensen het leven kostte.

In de eerste helft van dit jaar werden 51.405 overlijdens geregistreerd. Dat waren er 6.500 (15 procent) meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Immigratiecijfer

Er kwamen ook nooit zo weinig mensen bij sinds 2005: 6.860 inwoners en dat was minder dan de helft van vorig jaar. Het immigratiecijfer ging met 34,7 procent achteruit tegenover dezelfde periode vorig jaar, met vooral een grote daling in het tweede kwartaal.





Zweden hield tijdens de coronacrisis een eigen koers aan. In tegenstelling tot in veel andere landen werd er geen lockdown afgekondigd in de lente en bleven onder meer scholen en horeca gewoon open. De overheid legde er vooral de klemtoon op de eigen verantwoordelijkheid.

Desondanks toonde een onderzoek aan dat amper 7,3 procent van de inwoners van hoofdstad Stockholm eind april antilichamen had tegen het nieuwe coronavirus.

Zweden telt inmiddels meer dan 85.000 bevestigde gevallen van het coronavirus en meer dan 5.800 doden. Dat blijkt uit officiële cijfers van de Johns Hopkins University. Vooral in rusthuizen was er een hoog sterftecijfer en daar kreeg de overheid flink wat kritiek voor.

Economie

Ondanks het feit dat Zweden niet voor een lockdown koos, is de impact van de pandemie op de economie ook enorm. Bijna de helft van de economie is afhankelijk van de export, maar door de coronacrisis is de internationale vraag gekelderd. Verwacht wordt dat de Zweedse economie met meer dan 5 procent zal krimpen en dat honderdduizenden mensen hun job zullen verliezen.

