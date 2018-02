Zweden naturaliseert veroordeelde VUB-prof, Iran protesteert luid TK

Bron: Belga 0 Iran heeft officieel protest aangetekend tegen Zweden in verband met de naturalisatie van de Iraanse professor Ahmadreza Djalali, die ook lesgaf aan de VUB. Dat deelde Buitenlandse Zaken in Teheran vandaag mee. Volgens woordvoerder Bahram Ghassemi is de beslissing van Zweden "heel vreemd, onsamenhangend en betwistbaar".

De Zweedse ambassadeur in Teheran werd intussen al op het matje geroepen, aldus Ghassemi. Die kreeg een krachtig protest overhandigd omdat "de regering in Stockholm iemand de Zweedse nationaliteit heeft toegekend die bekend heeft dat hij spioneerde voor de Israëlische inlichtingendienst Mossad en het zionistische regime". Hij wees er op dat de dubbele nationaliteit van de professor niet erkend zal worden en dat Djalali, momenteel opgesloten in Iran, zal behandeld worden als een Iraans staatsburger.

Zweden had afgelopen zaterdag de Iraanse professor de Zweedse nationaliteit toegekend, in de hoop dat hiermee zijn executie in zijn thuisland vermeden kon worden. Djalali gaf les aan het Karolinska Instituut in Stockholm en was ook gastdocent aan de VUB in Brussel.

Spionage

De wetenschapper werd in 2016 opgepakt in Iran op beschuldiging van spionage, waarvoor hij intussen ter dood is veroordeeld. Hij zou informatie hebben geleverd aan Israël die later de moord op een aantal Iraanse atoomwetenschappers mogelijk maakte. Eind vorig jaar heeft het Iraanse hooggerechtshof de doodstraf nog bevestigd.

Volgens het openbaar ministerie heeft Djalali bekend vertegenwoordigers van de Israëlische inlichtingendienst te hebben ontmoet, maar critici spreken over een schijnproces. "We zetten onze diplomatieke inspanningen voort en vragen consulaire bijstand voor onze landgenoot", aldus een woordvoerder van Buitenlandse Zaken.