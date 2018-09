Zweden kiest nieuw parlement: spannende stembusslag verwacht IB

09 september 2018

06u06

De Zweden trekken vandaag naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. Peilingen voorspellen een nek-aan-nek-race tussen het regerende centrum-linkse blok (Sociaaldemocraten, Groen en Links) en de centrum-rechtse oppositie (Conservatieven, Centrumpartij, Liberalen en Christendemocraten), met elk zo'n veertig procent van de stemmen.

Geen van beide blokken zou volgens de peilingen een meerderheid behalen in het 349 zetels tellende parlement. De reden daarvoor is de sterke opmars van de rechts-populistische Zweedse Democraten (SD), die tot bijna 18 procent van de stemmen kunnen halen.

Immigratie heet hangijzer

Immigratie was dan ook hét thema in de kiescampagne. Tijdens de vluchtelingencrisis van 2015 heeft Zweden 163.000 asielzoekers opgevangen, proportioneel het meeste van alle EU-landen. De SD, die nog maar sinds 2010 in het Zweedse parlement zetelt en bij de vorige verkiezingen zijn stemmenaantal zag verdubbelen, is van plan om minder migranten het land binnen te laten.

De Zweeds premier Stefan Löfven (Sociaaldemocraten) waarschuwde zaterdag nog voor extremisme en fascisme in Zweden. Volgens de regeringsleider is een stem op SD "gevaarlijk" en "contraproductief". "Het is zoals een brand blussen met alcohol", luidde het op de nieuwssite Omni.

Naast immigratie was ook klimaat een item tijdens de kiescampagne, vooral na de hete zomer en tal van bosbranden in Zweden. Zo'n 25.000 hectare raakte vernield en veel boeren moesten hun dieren afmaken wegens de droogte. De Zweedse Groenen kampen met interne schandalen, maar zouden nu toch weer meer kiezers kunnen verleiden.

Peilingen

De sociaaldemocraten van premier Löfven stevenen volgens de peilingen af op 25 procent van de stemmen, meteen het slechtste resultaat sinds 1917. De Conservatieven (Moderaterna), met Ulf Kristersson als boegbeeld, zouden stranden op 17,2 procent, waardoor de SD de op één na grootste partij zou worden. Ze wil graag deel uitmaken van de volgende regering, maar de andere partijen lieten al verstaan niet met de SD te willen regeren.

De stemlokalen gaan open om acht uur 's morgens en sluiten om 20 uur 's avonds. In totaal zijn ongeveer 7,4 miljoen kiesgerechtigde Zweden opgeroepen om hun stem uit te brengen. Naast een nieuw parlement kiezen ze ook nieuwe provincie- en gemeentebesturen.