Zweden houdt Stig Engström verantwoordelijk voor moord op premier Palme na onderzoek van 34 jaar HAA

10 juni 2020

09u31

Bron: AFP, Bloomberg, Reuters 2 Volgens Zweden zit Stig Engström achter de moord op de Zweedse premier Olof Palme (59) in 1986. Dat heeft het Openbaar Ministerie gezegd op een persconferentie. De vermoedelijke moordenaar is reeds overleden, waardoor het onderzoek wordt afgesloten, zo meldt het Zweedse parket.

Olof Palme was premier van 1969 tot 1976 en van 1982 tot aan zijn dood. Op 28 februari 1986 werd de toen 59-jarige sociaaldemocraat in het bijzijn van zijn vrouw en zoon op straat doodgeschoten na een bezoek aan de bioscoop in Stockholm. Zijn echtgenote raakte gewond. Er werd een massale klopjacht geopend op de dader, maar die kon steeds uit de handen van de politie blijven.

Na meer dan 34 jaar onderzoek houdt het Zweedse Openbaar Ministerie nu Stig Engström (1934-2000) verantwoordelijk voor de moord op Palme. De man overleed echter in 2000 en kan niet meer aangeklaagd worden. “Daarom heb ik beslist om het onderzoek te beëindigen", zei hoofdaanklager Krister Petersson op de persconferentie. De zaak is volgens Petersson vermoedelijk het grootste en langste politieonderzoek ooit geweest. Hij benadrukt dat het onderzoek altijd weer kan heropend worden, als er in de toekomst nieuwe elementen opduiken.

Gissen naar motief van “Skandia man”

De vermeende dader was een grafisch ontwerper, die ook bekendstond als “Skandia man”, naar het bedrijf waar hij voor werkte. Engström was een van de circa twintig mensen die vlak bij de premier waren, toen die werd vermoord. Aanvankelijk werd hij als ooggetuige verhoord door de politie. Die vond zijn getuigenissen verwarrend en onbetrouwbaar. Als verdachte van de moord kwam hij pas dertig jaar later in beeld toen een schrijver, Lars Larsson hem in zijn boek ‘Nationens Fiende’ als dader opvoerde.

Over Engströms mogelijke motieven is weinig duidelijk. Volgens nabestaanden en kennissen begaf hij zich in Palme-vijandige kringen. Hij kon goed uit de voeten met een wapen en was lid van een schietvereniging. Hij leefde boven zijn stand, kampte een tijdje met financiële problemen en had een drankprobleem, aldus het Zweedse gerecht.

Volgens Petersson zijn er geen bewijzen voor een bredere samenzwering gevonden, maar het kan ook niet helemaal uitgesloten worden dat Engström daar toch deel van uitmaakte. Een wapen dat in beslag is genomen, kan met de huidige stand van de forensische techniek niet aan de moord worden gekoppeld.

Van PKK tot Zuid-Afrikaanse geheime dienst

In de decennia na de moord op Palme werden duizenden mensen ondervraagd en hebben meer dan 130 personen de verantwoordelijkheid voor de schietpartij opgeëist. Onderzoekers verdachten onder meer de Koerdische Arbeiderspartij PKK, het Zweedse leger, de Zweedse politie en de Zuid-Afrikaanse geheime dienst van betrokkenheid bij de moord.

In 1989 leek de moord op Palme al een keer opgelost, toen een 42-jarige Zweed ervoor werd veroordeeld, maar die werd in hoger beroep weer vrijgesproken.

De Zweedse hoofdaanklager Petersson zei in februari nog dat hij hoopte de zaak te kunnen oplossen, maar dat er mogelijk geen vervolging zou worden ingesteld. Dat wees er toen al op dat een mogelijke moordverdachte niet meer in leven is en dat er na 34 jaar mogelijk een streep onder het onderzoek zou getrokken worden.