Zweden en Tsjechië boos over Russische speculaties rond gebruikt zenuwgif bij Skripal

"Absurde beschuldiging"

17 maart 2018

Zweden en Tsjechië hebben vandaag geërgerd gereageerd op speculaties van Rusland dat het bij de aanslag gebruikte zenuwgif novitsjok op een voormalig spion in Engeland mogelijk afkomstig is uit een van deze landen. Dit is een "absurde beschuldiging", zei de Tsjechische minister van Defensie Karla Slechtova.