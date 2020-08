Zweden: duizenden inwoners kregen vals positief testresultaat AW

25 augustus 2020

17u34

Bron: Belga 3 Duizenden mensen hebben in Zweden een verkeerd testresultaat gekregen na een coronatest. Dat melden de gezondheidsautoriteiten dinsdag op een persconferentie.

De 3.700 kregen een positief resultaat, hoewel ze niet besmet waren met het coronavirus. Dat had een invloed was op de officiële statistieken van Zweden. De verkeerde resultaten betreffen vooral mensen met milde symptomen die zichzelf hebben getest met behulp van zogenaamde PCR-tests.



De fout werd ontdekt in twee laboratoria die de effectiviteit van de in China vervaardigde PCR-tests analyseerden en ontdekten dat de tests geen onderscheid konden maken tussen stalen met een lage virusconcentratie en negatieve stalen. De tests waren eenvoudigweg niet effectief genoeg, zeiden gezondheidsautoriteiten.

Zweden had dinsdag in totaal ongeveer 86.900 gevallen van coronavirus en 5.814 sterfgevallen door Covid-19.

Lees ook:

Terwijl bij ons coronacijfers dalen, worstelen buurlanden met stijgend aantal besmettingen in tweede golf: dit is stand van zaken (+)

Spanje kleurt almaar roder: hoe erg is het? Hoe komt dit? En kan ik nog wel afreizen? (+)

Meer over China

Covid-19

PCR

Spanje

Zweden

gezondheid

ziekten