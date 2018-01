Zweden drukt 5 miljoen folders om inwoners te informeren over voorbereidingen op mogelijke oorlog met Rusland TT

12u18

Bron: Financial Times, CNN 39 EPA Zweedse soldaten bij Visby op het eiland Gotland. De Zweedse overheid werkt aan een folder die ze aan alle 4,7 miljoen gezinnen in het land wil uitdelen om de burgers te waarschuwen voor een mogelijke oorlog met Rusland. Het strikt neutrale land maakt zich steeds meer zorgen over de Russische expansiedrang.

In de brochure, getiteld 'Als er oorlog of een crisis uitbreekt', zal uitgelegd worden hoe Zweden zich poogt te verdedigen. Er zullen praktische tips instaan over hoe burgers zich best gedragen in een dreigende oorlogssituatie, en hoe ze zichzelf kunnen verdedigen. Ook worden er tips opgenomen over het inslaan van water, voedsel en brandstof en worden de gevaren uitgelegd van andere dreigingen, zoals cyberaanvallen, terrorisme en de klimaatverandering.

Het gaat om de eerste militaire informatiecampagne in meer dan 50 jaar, zo bericht The Financial Times. De folders zullen vanaf mei verspreid worden. "De hele samenleving moet voorbereid zijn op een conflict, niet enkel het leger", zegt Christina Andersson, verantwoordelijke van het project bij Defensie. "We hebben termen als 'volledige verdediging' al 25 of 30 jaar niet meer gebruikt, dus de kennis bij burgers over verdedigingstechnieken is bijzonder laag."

EPA

Neutraal maar bezorgd

Zweden kijkt als neutraal land met stijgende bezorgdheid naar de uitbreidingsdrang van Rusland met bijvoorbeeld de annexatie van de Krim, de steun aan de Oekraïense separatisten of de subtiele en minder subtiele bedreigingen aan het adres van de Baltische staten Estland, Letland en Litouwen.

In maart vorig jaar al besliste de overheid de jarenlange besparingen bij Defensie terug te draaien en de dienstplicht opnieuw in te voeren. Ook worden duizenden atoomschuilkelders uit de Koude Oorlog opnieuw gebruiksklaar gemaakt. Op het eiland Gotland, in de Baltische Zee, in er sinds lang opnieuw een permanente aanwezigheid van een duizendtal soldaten.

Zweden is geen lid van de NAVO, maar de oorlogsdreiging zorgt wel voor een steeds groter debat over de vraag of lidmaatschap toch niet beter zou zijn voor het land. Het land doet wel mee aan oefeningen van de NAVO en organiseerde in september nog de grootste manoeuvres in 23 jaar. 19.000 soldaten uit Zweden, Finland, Denemarken, Estland, Letland, Litouwen, Frankrijk, Noorwegen en de VS namen daar aan deel.