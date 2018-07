Zweden blust bosbranden met bom sam

25 juli 2018

21u05

Bron: The Local 0 Zweden grijpt naar drastische maatregelen om de bosbranden te bestrijden die het land teisteren. Vandaag dropte een gevechtsvliegtuig zelfs een bom op de vlammen.

Het Scandinavische land kampt al twee weken met tientallen bosbranden tijdens de heetste julimaand in 260 jaar. Nu heeft het vuur ook een gebied bereikt waar het leger schietoefeningen houdt, wat de bluswerken nog extra moeilijk maakt omdat op de grond ook nog onontplofte munitie ligt.

Zuurstof

Aangezien de bestrijding van de branden zo moeizaam verloopt, heeft het leger zijn toevlucht genomen tot een bom. De ontploffing zou de zuurstof uit de lucht halen en zo de brandstof voor de branden verwijderen, was de redenering. "En in dit geval was het mogelijk om te proberen, omdat het vuur zich bevindt op een schietterrein", zegt Johan Szymanski, die de brandweer- en hulpverleningsploeg van het leger leidt.

Resultaat

De bom van het model GBU-49 werd gelost op 3.000 meter hoogte. Ze haalde snelheden tot 550 km/u en raakte haar doel met een precisie van een meter, meldt de Zweedse krant Aftonbladet. Maar loste de actie ook de verwachtingen in? "Onze eerste indruk is nu dat het ze goed effect heeft gehad", aldus Szymanski. Volgens de eerste vaststellingen doofde de bom het vuur tot 100 meter van het doelwit.