Zweden betaalt hoogste prijs voor lakse aanpak: dodentol drie keer hoger dan Denemarken, Finland en Noorwegen samen

07 mei 2020

13u32

Bron: Johns Hopkins 6 De Zweedse reactie op de komst van het gevaarlijke Covid-19 deed heel wat wenkbrauwen fronsen: terwijl heel Europa in lockdown ging, konden de Zweden nog steeds op restaurant en café gaan. En voor die lakse aanpak lijkt het land nu de prijs te betalen, want met 2.941 overlijdens is de Zweedse dodentol drie keer zo hoog als buurlanden Noorwegen (216), Denemarken (506) en Finland (252) samengeteld.

Terwijl de rest van de wereld gebukt ging onder een strenge lockdown, bleven in Zweden de restaurants, cafés, bioscopen en sportscholen gewoon geopend. Het land zette in op zelfregulering en gaf de verantwoordelijkheid in de handen van de burgers. Met een klein hartje werd vanuit het buitenland gekeken naar de Zweedse resultaten. En die bleken al snel niet al te best te zijn.

Inmiddels werden er 23.918 besmettingen en 2.941 overlijdens gerapporteerd bij de Johns Hopkins universiteit in Baltimore, waarvan de meeste slachtoffers in de hoofdstad Stockholm te betreuren vielen. Dus volgde er eind april - bijna twee maanden nadat andere Europese landen in actie schoten - een oproep van de Zweedse autoriteiten. “Dit is een ernstige situatie. Het is tijd om de richtlijnen te volgen en verantwoordelijkheid te nemen”, zei de minister van Binnenlandse Zaken Mikael Damberg. Intussen hadden de autoriteiten een honderdtal restaurants geïnspecteerd om te controleren of men zich er aan de afstandsregels hield. Als dat niet gebeurde, werden de horecazaken toch gesloten.

Economisch voordeel

Terwijl de lakse aanpak niet veel voordelen leek te bieden voor de gezondheidszorg, heeft het wel zijn vruchten afgeworpen voor de economie. Zo publiceerde de Zweedse bank SEB een eerste analyse van de economische stand van zaken in het land. “De zachtere aanpak heeft de groeivertraging in Zweden goed opgevangen”, besluit de bank.

De sterk exportafhankelijke Zweedse economie zal nog steeds getroffen worden door de pandemie. Zo schatten de economen van SEB dat Zweden in april ongeveer een vijfde van het bbp verloor. Ter vergelijking: in Italië ging het in april om een verlies van 30 tot zelfs 35 procent van het bbp. En volgens SEB gaat die vergelijking ook op in de buurlanden Finland, Denemarken en Noorwegen.

