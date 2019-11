Zwartepietenprotest laait weer op in Nederland: “Discussie gaat naar kookpunt” Redactie

13 november 2019

11u50

Bron: AD 12 De discussie over het uiterlijk van Zwarte Piet laait weer op in Nederland. Aanhangers van Zwarte Piet gebruikten in Den Haag geweld tegen een anti-zwartepietenclub. Deze week nog werd een man opgepakt nadat hij op sociale media had gedreigd zichzelf op te blazen, om zo op te komen voor de ‘sinterklaastraditie’. En er lijken nog meer confrontaties aan te komen.

Waar vorige jaren al ver voor de intocht van de Sint de gemoederen hoog opliepen, leek de zwartepietendiscussie dit jaar redelijk rustig te verlopen. Toch laait het vuur weer op. De gewelddadige verstoring van een bijeenkomst van Kick Out Zwarte Piet (KOZP), vrijdagavond in Den Haag is, zo vrezen betrokkenen, nog maar het begin. Het symposium werd verstoord door ‘pro-Pieten’, die tegenstander zijn van de verandering van Zwarte Piet.

De actievoerders van KOZP noemen de gebeurtenissen van vrijdagavond “een daad van terreur”. “De discussie over Zwarte Piet gaat naar een kookpunt. Ik houd echt mijn hart vast voor wat er nog komt’’, zegt Marc Giling, voorstander van een klassieke Zwarte Piet.

Protestacties

Eerder was er al een demonstratie voor het stadhuis van Deventer (in de oostelijke provincie Overijssel), waar de gemeente voor roetveegpieten heeft gekozen. Ook in Scheveningen was er vorige week een demonstratie voor het behoud van ‘een pikzwarte Piet’ waar honderden mensen op af kwamen. Voor komend weekend zijn er veel protestacties aangekondigd: KOZP zal bij 12 intochten tégen Zwarte Piet gaan demonstreren, voorstanders van Zwarte Piet houden tegenacties in onder meer Apeldoorn, Emmen en Dordrecht.

In de aanloop naar de sinterklaasviering ziet de Nederlandse politie dat voor- en tegenstanders van Zwarte Piet over en weer stevige uitlatingen doen. “Zolang geen strafbare grens wordt overschreden, mag iedereen zijn mening geven. De reactie van deze verdachte, waarin gedreigd werd met een aanslag waarbij onschuldige slachtoffers konden vallen, overschreed die grens”, aldus de politie.

Onrust op Facebook

Een bericht van een 49-jarige man uit Den Haag leidde echter maandag tot de nodige onrust op Facebook. Hij had gedreigd zichzelf op te blazen, om zo op te komen voor de ‘sinterklaastraditie’. Meerdere lezers besloten een melding te maken over de bewuste post bij de politie, waarna een onderzoek werd gestart. Gelet op de ernst van de bedreiging werd besloten dat de verdachte moest worden ingerekend.



Volgens de politie heeft de verdachte aangegeven spijt te hebben van zijn reactie. Hij zou het bericht gepost hebben als reactie op een ander bericht. Hij had spijt van de reactie en was geschrokken van wat zijn post allemaal teweeg had gebracht. De Nederlander wordt morgen voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die moet beslissen of hij blijft vastzitten.