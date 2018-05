Zwarte Vrijdag: protest tegen politieke censuur en seksisme op Spaanse openbare omroep neemt toe Tommy Thijs

11 mei 2018

18u08

Bron: El Periodico, The Guardian 1 Voor de derde vrijdag op rij protesteren journalistes en medewerkers van de Spaanse openbare omroep RTVE tegen de politieke inmenging in hun werk. Door zich volledig in het zwart te kleden klagen de vrouwen, maar ook hun mannelijke collega's, ook het seksisme en de paternalistische cultuur op de werkvloer aan.

Op alle zes zenders van de Radiotelevisión Española - vergelijkbaar met de VRT in Vlaanderen - verschijnen journalisten en presentatoren vandaag in het zwart op het scherm. Ook achter de schermen trekken veel medewerkers in het zwart gekleed richting redactievloer.

Met de actie, Viernes Negro of Zwarte Vrijdag getiteld, willen de tv- en radiomedewerkers protesteren tegen de politieke invloed op hun nieuwsuitzendingen en vragen ze een transparante procedure om voor een onafhankelijke raad van bestuur.

Het is nu de Spaanse regering van de Partido Popular van premier Mariano Rajoy die die raad aanduidt. Bovendien misbruikt de huidige voorzitter van de raad van bestuur, die een duidelijke PP-stempel heeft, te veel zijn macht om invloed op de berichtgeving uit te oefenen, klinkt het.

A punto de entrar en directo en @LaMananaTVE en este #ViernesNegro3 por una tv pública de todos, plural e independiente @MujeresRtve @CdItve pic.twitter.com/HqbRg9iHxU Rocío Orellana(@ rocioorellanap) link

"Willen diverse, kwaliteitsvolle en onafhankelijke berichtgeving"

"Voor de derde week op rij tooien we ons in het zwart om te protesteren tegen de impasse in het parlement die een eerlijke en open procedure moet invoeren om de top van de RTVE te verkiezen", zegt de groep achter het protest, Mujeres RTVE (Vrouwen van de RTVE). "Deze strijd heeft tot doel diverse, kwaliteitsvolle en onafhankelijke informatie te kunnen bieden en belangt ons allemaal aan, ook de burger."

Onder de hashtag #AsiSeManipula (#ZoManipulerenZe) delen journalisten hun ervaringen over hoe ze onder druk worden gezet om op een bepaalde manier over zaken te berichten. Dinsdag nog stapte een journalist op omdat ze niet mocht uitzenden hoe een regeringsmedewerker kritiek gaf op gepensioneerden die protesteerden voor een hoger pensioen. "Ik zou ze zo graag mijn middelvinger tonen", aldus de vrouw.

Redacción en negro en contra de la manipulación #AsíSeManipula #NoCambiesDeCanal @MujeresRtve pic.twitter.com/1fwgoNJ7Qr María Menéndez(@ M_Menendez_rtve) link

Te kritisch

In november kwam de RTVE dan weer onder vuur te liggen omdat ze muziek uit de horrorfilm The Exorcist had gemonteerd onder een nieuwsuitzending over de afgezette Catalaanse premier Carles Puigdemont. En enkele jaren geleden werden een aantal journalisten ontslagen, volgens hen omdat ze te kritisch waren voor het bezuinigingsbeleid van premier Rajoy.

De vrouwen van de RTVE hopen mee te kunnen surfen op de golf van feministisch protest die Spanje sinds een aantal weken overspoelt. Een aantal weken geleden trokken over heel het land nog vijf miljoen vrouwen de straat op om te protesteren tegen het paternalisme in de Spaanse maatschappij. Ook ontstond er ophef over de lichte straffen voor vijf mannen die een tienermeisje hadden verkracht.

"We ervaren elke dag de gevolgen van het seksisme: de kloof in ons loon en dat van mannen, het glazen plafond. We blijven niet werken onder ongelijke voorwaarden", aldus de Mujeres RTVE.

De vrouwen krijgen onder andere steun van de burgemeester van Barcelona, Ada Colau. "Bedankt voor het werk dat jullie elke dag vanop de redactie en op de straat doen", zei ze in een videoboodschap op Twitter.

Gracias por el trabajo que hacéis cada día desde la redacción y a pie de calle @MujeresRtve #ViernesNegro3 #RTVEdetodos pic.twitter.com/rv1B8vSpMY Ada Colau(@ AdaColau) link