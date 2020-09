Zwarte moordenaar geëxecuteerd in VS RL

25 september 2020

02u47

Bron: ANP, Reuters, AD.nl 0 In een gevangenis in Terre Haute in de Amerikaanse staat Indiana is voor het eerst in zeventien jaar de federale doodstraf uitgevoerd bij een zwarte man. De voor moord veroordeelde Christopher Vialva werd donderdag geëxecuteerd met een injectie. Het is de zesde federale executie sinds de hervatting daarvan afgelopen zomer en de tweede deze week.

Vialva was in 1999 op 19-jarige leeftijd betrokken bij de beroving en dood van twee mensen in Texas. Een van hen werd werd door hem door hoofd geschoten. Een grotendeels witte jury veroordeelde Vialva en een handlanger in 2000 tot de doodstraf.

Van de 56 mensen die in een federale dodencel zitten, zijn er 26 zwart (bijna 50%), 22 wit (bijna 40%), 7 latino (circa 12%) en 1 van Aziatische afkomst, volgens het doodstrafinformatiecentrum DPIC. Van de Amerikaanse bevolking is 13 procent zwart. In een rapport van het DPIC werd onlangs geconcludeerd dat raciale vooroordelen nog altijd een rol spelen bij het opleggen van de doodstraf in de VS.

Vialva zei deze maand in een video vanuit de gevangenis dat zwarte mensen in de VS al decennia onevenredig vaak de doodstraf krijgen. “Mensen zijn zich er vaak niet van bewust dat velen van ons hier werden gearresteerd voordat ze oud genoeg waren om te drinken.” Burgerrechtenorganisatie ACLU stelt dat hij ten onrechte als een volwassene is berecht en geen eerlijk proces heeft gehad.

Moordenaar Vialva, die zich in de gevangenis tot het Jodendom bekeerde, gebruikte zijn laatste woorden om God te vragen zich om de families van zijn slachtoffers te bekommeren, aldus de aanwezige getuige van de pers.



