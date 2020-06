Zwarte man in Atlanta doodgeschoten na worsteling met agenten TT

13 juni 2020

15u42

Bron: ANP 4 In de Amerikaanse stad Atlanta is gisterenavond een zwarte man overleden na een worsteling met twee politieagenten. De man verzette zich tijdens zijn arrestatie die volgde na een alcoholtest waaruit bleek dat hij te veel had gedronken. Volgens getuigen schoot een van de agenten tijdens de worsteling.

Dat meldt het Georgia Bureau of Investigation (GBI). Het GBI is het justitieel onderzoeksbureau van de staat Georgia. Het heeft van de politie in Atlanta zaterdag het verzoek gekregen om de zaak te onderzoeken.

Volgens het bericht op de website van het GBI gebeurde het incident bij een fastfoodrestaurant. Agenten reageerden op een melding van een bestuurder van een auto die achter het stuur in slaap was gevallen, waardoor andere klanten niet meer met hun voertuig bij het afhaalloket konden komen.

De politie nam een alcoholtest af en de bestuurder bleek te veel te hebben gedronken. Toen de man zich verzette bij aanhouding gebruikte een agent een stroomstootwapen tegen de man. Getuigen zagen dat de verdachte bij de worsteling dat wapen in zijn bezit wist te krijgen en dat een van de agenten op de man schoot.

De verdachte werd nog naar een ziekenhuis overgebracht. Daar overleed hij aan zijn verwondingen, aldus het CBI. Het bureau gaat verder met het onderzoek. Als dat is afgerond, wordt het ter beoordeling aan het Openbaar Ministerie voorgelegd.