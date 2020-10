Zwarte man die door agenten meegevoerd werd aan touw eist 1 miljoen dollar Sebastiaan Quekel

13 oktober 2020

16u05

Bron: CNN 2 Een zwarte man die vorig jaar aan een touw door een straat in Galveston (Texas) meegevoerd werd door twee witte agenten heeft de stad en de politie aangeklaagd voor één miljoen dollar (omgerekend zo’n 846.000 euro). Dat melden diverse Amerikaanse media.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

De agenten arresteerden Donald Neely (43) omdat hij zonder toestemming in een gebouw rondliep. Vervolgens bonden ze hem vast aan een touw om hem te paard naar het politiebureau te voeren. Een foto van het incident belandde op sociale media en zorgde voor een golf van verontwaardiging.



De lokale politie bood na de ontstane commotie excuses aan. De familie van de arrestant reageerde woest en stelde dat Neely als “een beest door de straten getrokken werd”.

Niet strafbaar

Het optreden van de betrokken agenten lag onder een vergrootglas, maar uiteindelijk werden de twee niet vervolgd. Volgens de plaatselijke autoriteiten maakten zij zich niet schuldig aan een strafbaar feit.



Neely laat het hier niet bij: hij spande deze week een burgerlijke zaak aan waarin hij de agenten verantwoordelijk houdt voor “de emotionele en mentale pijn”. In de aanklacht staat dat Neely schaafwonden opliep door de handboeien, last had van de extreme hitte en gebukt ging onder schaamte, vernedering en angst.

De politiechef van Galveston verklaarde dat deze techniek vaker wordt toegepast en “in sommige scenario’s” acceptabel is. In dit geval hadden de dienstdoende agenten volgens hem echter een slechte beoordeling gemaakt.

Woede

Op sociale media reageerden veel Amerikanen woedend. De foto riep volgens hen sterke associaties op met het slavernijverleden van de VS. “Het was een racistische en inhumane actie”, klonk het.

In een interview pleitte Leon Phillips, de president van de Galveston Coalition for Justice, voor ontslag van de twee agenten. “Als het een witte man was, zou hij niet op die manier behandeld worden.” De zaak gaat begin volgend jaar verder.