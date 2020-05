Zwarte man (25) in Georgia doodgeschoten tijdens het joggen kv

06 mei 2020

18u23

Bron: The Guardian, Reuters 2 In de Amerikaanse staat Georgia zal een grand jury zich buigen over een incident waarbij een ongewapende, jonge, zwarte man werd doodgeschoten terwijl hij aan het joggen was. De grand jury zal zich daarvoor baseren op videobeelden die opdoken van de schietpartij en bepalen of het bewijsmateriaal dat het openbaar ministerie verzamelde sterk genoeg is om een rechtszaak te beginnen.

De 25-jarige Ahmaud Arbery werd op 23 februari doodgeschoten in een buitenwijk van de stad Brunswick. De beelden van de schietpartij werden dinsdag gedeeld via sociale media en zorgen voor heel wat ophef: de openbare aanklagers weigerden tot nu toe immers om de voormalige politieagent Gregory McMichael en diens zoon Travis aan te klagen voor moord.

Op de videobeelden, die gemaakt werden door een niet nader geïdentificeerde getuige in een andere wagen, is te zien hoe Arbery al joggend uitwijkt voor een witte pick-up die stilstaat op de rechterrijstrook met de deur aan de bestuurderskant open. Wanneer Arbery weer voor de auto inloopt, klinkt er een geweerschot. Vervolgens is tet zien hoe hij worstelt met de man met het geweer, terwijl een andere man in de laadbak van de truck met een revolver zwaait. Er weerklinken nog twee schoten en Arbery struikelt en valt neer.



De beelden zorgen voor enorm veel ophef en in het hele land roepen mensen op tot gerechtigheid. Onder andere de Democratische presidentskandidaat Joe Biden spreekt zich op Twitter uit over de zaak. Het is volgens hem duidelijk dat Arbery “in koelen bloede” vermoord is en hij roept op tot een moordonderzoek.

Verdacht van inbraak

Uit het politierapport blijkt dat Gregory McMichael, een voormalige politieagent en onderzoeker voor de openbare aanklager, aan de speurders vertelde dat het incident begon toe hij Arbery door zijn straat zag rennen. Hij verdacht de jongeman ervan betrokken te zijn bij een reeks inbraken in de buurt en zette samen met zijn zoon de achtervolging in met hun pick-up. McMichael droeg een revolver en Travis was gewapend met een geweer.

McMichael beweert dat Arbery zijn zoon “met geweld aanviel” en vocht om het geweer, waardoor Travis het vuur opende. Uit het politierapport of de videobeelden is niet op te maken of Gregory McMichael ook zelf op Arbery schoot.

Uit de video blijkt wel dat er al geschoten werd vooraleer Arbery en Travis McMichael slaags geraakten.

Verdachten niet gearresteerd

De openbare aanklager in Brunswick stelde dat er geen aanleiding was om vader en zoon McMichael te arresteren, omdat beide mannen legaal vuurwapens droegen, het recht hadden om een verdachte van inbraak te achtervolgen en dodelijk geweld mochten gebruiken om zichzelf te verdedigen.

Tom Durden, de openbare aanklager van een naburig district wil dat de zaak voor een grand jury gebracht wordt. Hij werd aangesteld om de dodelijke schietpartij te onderzoeken nadat Brunswick zich uit de zaak terugtrok wegens mogelijke belangenvermenging.

Moord

De advocaat van Arbery’s familie zegt dat de video duidelijk aantoont dat het een misdaad betreft. “Dit is moord”, aldus S Lee Merritt. “De reeks gebeurtenissen die in deze video werden vastgelegd, bevestigen wat al werd aangegeven door het bewijs voor de vrijgave van de beelden.”