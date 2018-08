Zwarte magie jaagt Congolese kinderen de oorlog in Mark Schenkel

04 augustus 2018

12u41

Bron: Volkskrant 1 Kinderen zijn makkelijk beïnvloedbaar en ze kennen minder angst dan volwassenen. Daardoor zijn ze effectief als strijders. Politici in Congo maken er zonder scrupules gebruik van.

Met haar rok ving de 16-jarige Esther de mitrailleurkogels van de soldaten op en slingerde ze die ook weer terug. Ze laat zien hoe. Ze wappert met haar geel-groen-blauw-roze stippeltjesrok. ‘Wij meisjes liepen zo voor de gewapende jongens van onze groep uit. Om ze te beschermen. Als wij de kogels van de regeringssoldaten opvingen en terug wierpen, veranderden de kogels in bommen. Onze armen veranderden we door spreuken in machetes.’

Olivier is ook 16 en hij zat bij dezelfde militie als Esther. Hij zegt over zijn initiatie: ‘Ik dronk alcohol met gestampte schedels.’ Dat bezorgde hem speciale gaven.

