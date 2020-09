Zwarte jogger opgepakt als mogelijke inbreker en daarna job aangeboden bij politie in Florida Joeri Vlemings

08 september 2020

13u12

Bron: CNN 1 Joseph Griffin (28) leek volgens Amerikaanse agenten zo sterk op een gezochte inbreker dat ze hem eind vorige maand even in de boeien sloegen toen hij in Deltona - op 50 km van Orlando in Florida - aan het joggen was. Nadat de vergissing duidelijk was, kreeg de zwarte man zowaar een job aangeboden bij de politie van Volusia. Maar Griffin verkoos om gezondheidswerker te blijven.

“Als je door de politie wordt aangehouden, is het zo dat je je moet gedragen. Dit is echt een leermoment, we kunnen van elkaar leren.” Aan het woord is Mike Chitwood, sheriff van Volusia County, bij CNN. Chitwood is maar wát trots op zijn korps én op Joseph Griffin, wiens uiterlijk blijkbaar overeenkwam met de beschrijving van een dief door een getuige. “We konden ons aan kritiek verwachten”, zegt Chitwood, ongetwijfeld verwijzend naar de huidige context van het aanhoudende politiegeweld tegenover zwarten in de VS. “Maar toen ik de videobeelden bekeek, bleek Griffin zich voorbeeldig te gedragen bij mijn agenten. En mijn agenten waren zelf uiterst professioneel.”

Het incident vond op 27 augustus plaats in een overwegend blanke wijk van Deltona. Op beelden is te zien hoe agenten de joggende Joseph Griffin tegenhouden, blijkbaar omdat zijn uiterlijk matchte met de persoonsbeschrijving van een dief die in de buurt een bladblazer uit een schuur had gestolen. “Hey, makker, je zit niet in de problemen of zo”, begint een agent tegen Griffin. “Je lijkt alleen op de beschrijving van een inbreker. We proberen uit te sluiten dat jij hem bent. ‘Wit T-shirt zonder mouwen, een zwarte short en een baard’, zeiden ze letterlijk. Ik zeg niet dat jij het bent, maar het ging om een zwarte man, makker.”

Handboeien

Griffin begint intussen een opname met zijn smartphone voor een Facebook Live. “Ik ben net twee dagen geleden papa geworden van een dochtertje, dus ik ga even live”, zegt Griffin. De agent blijft herhalen dat Griffin niet verdacht of aangehouden wordt, maar enkel even opgepakt is ter controle. Griffin krijgt wel handboeien om.

De politie laat Griffin al snel weer gaan, omdat hij helemaal niets met de diefstal te maken heeft. De agenten verzekeren Griffin ervan dat het hele voorval niks met racisme van doen heeft en bedanken hem uitvoerig voor zijn rustige en volledige medewerking. De echte verdachte kon later worden geïdentificeerd en gearresteerd.

Toen Sheriff Chitwood vernam dat Griffin vroeger bij de militaire politie zat, vroeg hij hem om training te komen geven aan het hele korps. Griffin had dat niet verwacht, maar ging er graag op in. Het aanbod van een job bij Chitwood sloeg hij wel af, omdat hij liever in de gezondheidssector aan de slag bleef.



