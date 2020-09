Zwarte ex-zaakvoerders slepen McDonald’s voor de rechter wegens racisme TTR

02 september 2020

McDonald's is door 52 zwarte ex-zaakvoerders aangeklaagd wegens rassendiscriminatie. De fastfoodketen zou hen de minst winstgevende restaurants hebben laten runnen in de VS en zou meer financiële steun geboden hebben aan blanke zaakvoerders.

De 52 ex-zaakvoerders, die de leiding hadden over meer dan tweehonderd Amerikaanse filialen, halen in de klacht verschillende discriminerende praktijken aan. De ondernemers werden naar eigen zeggen aan het roer gezet van restaurants die relatief weinig omzet draaiden en waar hogere veiligheids- en verzekeringskosten aan verbonden waren. De ondernemers zouden, in tegenstelling tot hun blanke collega’s, niet de mogelijkheid krijgen om goedlopende filialen in veiligere buurten te runnen.

Als een zwarte ondernemer eenmaal het restaurant in handen had gekregen, moest hij de boel sneller opknappen dan werd gevraagd aan blanke franchisenemers én zonder de tijdelijke huurverlaging en andere financiële steun die blanke ondernemers kregen.

Minder omzet

Daarnaast zou het bedrijf hen “misleidende financiële informatie” hebben gegeven. De ex-zaakvoerders verwijzen naar hun gemiddelde omzet. Die bedroeg destijds 2 miljoen dollar per jaar (omgerekend zo’n 1,7 miljoen euro per jaar), terwijl een gemiddeld Amerikaans McDonald’s filiaal tussen 2011 en 2016 jaarlijks 2,7 miljoen dollar (2,3 miljoen euro) omzet boekte. De groep ondernemers eist nu een schadevergoeding van tussen de 4 en 5 miljoen dollar (tussen de 3,3 en 4,2 miljoen euro).

De advocaat van de aanklagers zegt dat de hamburgerketen in 1998 nog 377 zwarte franchisehouders had. Inmiddels is dat aantal gedaald tot 186, terwijl het aantal filialen in handen van witte franchisenemers meer dan verdubbeld is tot 36.000. Bij eerdere rechtszaken heeft McDonald’s zich altijd verweerd tegen de aantijgingen van discriminatie, door te zeggen dat 45 procent van de managementfuncties zijn ingevuld door mensen van kleur.