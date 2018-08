Zwarte dozen vliegtuigcrash Mexico gevonden IB

02 augustus 2018

03u25

Bron: Belga 0 Na de vliegtuigcrash dinsdag in het noordwesten van Mexico, zijn de twee zwarte dozen van het toestel teruggevonden. Dat heeft het Mexicaanse directoraat-generaal voor burgerluchtvaart gemeld. "Ze verkeren in een redelijke toestand", aldus het diensthoofd Luis Gerardo Fonseca.

De tweemotorige Embraer 190 van Aeroméxico, de grootste luchtvaartmaatschappij van het land, stortte dinsdag kort na het opstijgen neer in de stad Durango, waarna het toestel vuur vatte. Volgens de gouverneur van de gelijknamige staat, Jose Aispuro, was het ongeval mogelijk te wijten aan de slechte weersomstandigheden. De informatie van de zwarte dozen moet daar uitsluitsel over geven.

Aan boord waren 103 mensen: 99 passagiers, onder wie 9 minderjarigen en 2 baby's, en 4 crewleden. Er vielen geen doden. Alle inzittenden werden voor verzorging overgebracht naar verschillende ziekenhuizen. Momenteel worden nog 22 van hen daar verzorgd. Twee gewonden, een van de piloten en een kind, zijn er erg aan toe.

Merendeel Amerikanen

Het Amerikaanse consulaat in Monterrey meldde dat minstens 65 passagiers van het vliegtuig, dat op weg was naar Mexico-Stad, Amerikaanse burgers waren. Daarnaast zouden er ook vooral Spanjaarden en Colombianen aan boord zijn geweest.

Het laatste ernstige vliegtuigongeluk in Mexico dateert van 2000. Toen kostte een crash van een toestel van de maatschappij Aerocaribe in de zuidoostelijke deelstaat Chiapas het leven aan 19 mensen.