Zwarte dozen ramptoestel Ethiopian Airlines naar Frankrijk IB

13 maart 2019

23u27

Bron: Belga 0 De twee zwarte dozen van het gecrashte toestel van Ethiopian Airlines worden overgebracht naar Frankrijk. De Franse onderzoeksraad voor luchtvaartveiligheid BEA zegt op verzoek van de Ethiopische autoriteiten te assisteren bij het onderzoek.

De Boeing 737 MAX 8 crashte afgelopen weekend in Ethiopië. Alle 157 inzittenden kwamen om het leven. Het was het tweede dodelijke ongeval met dat type toestel in minder dan een half jaar. Eind oktober stortte eenzelfde toestel van de Indonesische luchtvaartmaatschappij Lion Air neer in dat Aziatische land.

Het ramptoestel van Ethiopian Airlines was pas zo'n vier maanden oud toen het crashte. Dat gebeurde ongeveer zes minuten nadat het was opgestegen in Addis Abeba. Na de crash besloten tal van landen de 737 MAX 8 van Boeing voorlopig te weren uit hun luchtruim.

