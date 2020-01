Zwarte dozen Oekraïens vliegtuig na crash Teheran blijven in Iran NLA

26 januari 2020

17u58

Bron: Belga 1 Iran houdt vast aan de opnames met de vluchtgegevens van het Oekraïense vliegtuig dat twee weken geleden is neergestort nabij Teheran. Ze worden gedecodeerd op Iraans grondgebied, zo heeft parlementslid Tasnim Farajollah Rajabi vandaag gezegd.

"De zwarte dozen van het Oekraïense vliegtuig moeten in Iran blijven en hier geanalyseerd worden", zo verklaarde Rajabi, die lid is van de ontwikkelingscommissie van het parlement. Hij voegde toe dat het ministerie van Verkeer en Stedelijke Ontwikkeling wordt belast met het decoderen van de opnames van de vlucht.

Eerder deze week had ook minister van Verkeer Mohammad Eslami, die op bezoek was in Oekraïne om verontschuldigingen aan te bieden, al laten verstaan dat de zwarte dozen in Iran ontcijferd zullen worden.

Een rapport van de Iraanse burgerluchtvaartorganisatie bevestigde deze week dat de Boeing 737 van Ukraine International Airlines op 8 januari is neergehaald door twee raketten. Bij de ramp kwamen 196 mensen, voornamelijk Iraanse en Canadese burgers, om het leven. Kiev en Ottawa hebben al herhaaldelijk aangedrongen op een transparant onderzoek naar de feiten.