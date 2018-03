Zwarte dozen gevonden na vliegtuigcrash Iran sam

04 maart 2018

14u29

Bron: belga 0 In het zuidwesten van Iran zijn de zwarte dozen gevonden van het lijnvliegtuig dat daar op 18 februari neerstortte in de bergen. Dat meldt het officiële agentschap Irna

Reddingswerkers troffen de twee zwarte dozen van het ATR-72-vliegtuig van de luchtvaartmaatschappij Aseman Airlines gisteren aan. Zij hadden eergisteren hun werkzaamheden in het Zagros-gebergte hervat, nadat de operatie om de lichamen te bergen een week was stilgelegd door het slechte weer.

De toestellen die de vluchtparameters en de conversaties in de cockpit registreren, zijn overgedragen aan de gerechtelijke autoriteiten.

De ATR-72, die sinds 1993 in dienst was, was onderweg tussen Teheran en Yasuj, een stad in het zuidwesten van Iran. Het toestel stortte neer vanop ongeveer 4.000 meter hoogte tijdens een sneeuwstorm. De zestig passagiers en zes bemanningsleden kwamen om het leven.