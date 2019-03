Zwarte dozen gecrashte Boeing naar Duitsland om ze te kunnen uitlezen Ook Canada sluit luchtruim voor Boeing 737 MAX jv

Bron: afp 0 Ethiopië heeft de nodige uitrusting niet om de zwarte dozen te lezen van het vliegtuig dat zondag ten oosten van Addis Abeba is neergestort. Die zwarte dozen worden daarom naar Duitsland gestuurd.

Ethiopië beschikt zelf niet over de nodige uitrusting om de zwarte dozen te analyseren. “We zullen ze naar Europa sturen, maar het is nog niet duidelijk welk land”, aldus woordvoerder Asrat Begashaw vanmorgen. Vanmiddag bevestigde Ethiopian Airlines wel dat de dozen naar Duitsland zullen worden gestuurd.

De crash van zondag was het tweede dodelijke ongeval met een toestel van dat type in enkele maanden tijd. Uit voorzorg sloten heel wat landen hun luchtruim voor vluchten met het type. Bij de crash van de Boeing 737 MAX 8 van de luchtvaartmaatschappij kwamen 157 mensen om het leven.

Vandaag besliste ook Canada met onmiddellijke ingang zijn luchtruim voor Boeing 737 MAX-passagiersvliegtuigen te sluiten. Dat heeft de Canadese regering beslist op basis van “nieuwe informatie” over de omstandigheden van de crash, zo heeft de Canadese minister van Transport Marc Garneau aangekondigd tijdens een persconferentie in Ottawa.

Experts van het ministerie hebben volgens de minister overeenkomsten vastgesteld tussen het vluchtverloop van de in Ethiopië neergestorte Boeing en dat van een in oktober vorig jaar in Indonesië gecrashte 737 MAX. Uit voorzorg is daarom beslist om het Canadese luchtruim te sluiten: er mogen geen 737 MAX-vliegtuigen landen of opstijgen in Canada, of door het Canadese luchtruim vliegen.

Canada schaart zich in een hele rij van landen, waaronder de hele Europese Unie, die vluchten met het nieuwe vliegtuigtype van Boeing verboden hebben. Volgens gegevens van het agentschap Bloomberg houden wereldwijd al 55 landen de toestellen aan de grond. In nog eens een tiental landen vliegen een of meerdere luchtvaartmaatschappijen niet meer met het toestel.