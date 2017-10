Zwarte burgerrechtenorganisatie raadt vliegen met American Airlines af kv

22u32

Bron: Reuters, NY Daily News 0 AP Tamika Mallory op een persconferentie over de manier waarop ze behandeld werd door American Airlines. De voornaamste zwarte burgerrechtenbeweging in de Verenigde Staten roept zwarte reizigers op om niet langer met American Airlines te vliegen. Volgens de National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) maakt de luchtvaartmaatschappij zich schuldig aan discriminatie.

De NAACP beweert dat American Airlines zwarte passagiers onderwerpt aan "respectloze, discrimerende en onveilige omstandigheden" en heerst er een racistische bedrijfscultuur.

Topje van de ijsberg

Het reisadvies komt er naar aanleiding van verschillende incidenten waarbij zwarte passagiers betrokken waren. Volgens de NAACP zijn de recente voorvallen "mogelijk echter maar het 'topje van de ijsberg' wanneer het aankomt op de wanbehandeling van Afrikaans-Amerikaanse passagiers door American Airlines." De groep zegt enkel reisadvies uit te vaardigen wanneer de omstandigheden een duidelijk risico inhouden voor zwarte burgers.

NAACP ISSUES NATIONAL TRAVEL ADVISORY FOR AMERICAN AIRLINES https://t.co/8Uk3cHnv2O NAACP(@ NAACP) link

Het is al de tweede keer dit jaar dat de organisatie een dergelijke waarschuwing doet. In augustus riep ze zwarte burgers op tot bijzondere voorzichtigheid in Missouri, nadat uit data bleek dat zwarte bestuurders veel vaker door de politie aan de kant gezet worden en hun voertuig moeten laten doorzoeken dan blanke automobilisten.

Reactie American Airlines

Doug Parker, CEO van American Airlines, zegt teleurgesteld te zijn in de beslissing van de NAACP en liet weten dat het bedrijf een vergadering zal beleggen met afgevaardigden van de vereniging. "De taakomschrijving van de NAACP stelt dat het alle vormen van rassendiscriminatie wil wegwerken," schreef Parker vandaag in een brief naar zijn personeel. "Dat is een missie die de mensen van American Airlines elke dag steunen en promoten - we tolereren op geen enkel moment enige vorm van discriminatie."

#FlyingWhileBlack

Het advies van de NAACP komt er nadat de populaire zwarte activiste Tamika Mallory vorige week uit een vliegtuig van American Airlines werd gezet na een discussie over haar zitplaats met een medewerker aan de gate. Toen ze op het vliegtuig door de piloot werd benaderd en meedeelde dat ze een klacht zou indienen over de manier waarop ze aan de gate behandeld was, verplichtte hij haar om het toestel te verlaten. Mallory deed haar relaas over het incident op Twitter onder de hashtag #FlyingWhileBlack en zei dat de piloot misbruik had gemaakt van "zijn blanke mannelijke macht".

Only reason this pilot got involved was to assert his white male power over who he thought was just some uppity black girl. That's it. Tamika D. Mallory(@ TamikaDMallory) link

Meerdere voorvallen

Volgens de NAACP waren nog drie andere incidenten doorslaggevend voor de uitvaardiging van het reisadvies. In één geval werd een zwarte man verplicht om het vliegtuig te verlaten "enkel en alleen omdat hij reageerde op respectloze en discriminerende opmerkingen door twee onbeleefde blanke passagiers aan zijn adres." Daarnaast werd een zwarte vrouw die een ticket in first-class had geboekt toch verplicht om plaats te nemen in economy class, terwijl haar blanke reisgezel wel zijn stoel mocht behouden. Tot slot werden ook een zwarte rechtenstudente en haar baby uit het vliegtuig gezet, omdat de vrouw eiste dat haar buggy uit het bagageruim gehaald zou worden voor ze zelf van boord moest gaan.